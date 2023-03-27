除了日本　出國第二選擇是泰國！老司機壞笑曝「3優勢」屌打台灣

▲泰國清萊白廟。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

在一眾旅遊地點之中，尤以好吃好買又便宜的泰國曼谷最受到大家的歡迎，就有網友好奇問，身邊朋友都在討論出國玩，除了日本之外，不少人居然選擇泰國，讓他很疑惑，為何泰國旅遊可以贏過台灣？對此，網友們點出泰國吸引人的地方，「除了便宜，成人產業也比台灣發達，還有大麻合法化」。

有網友在PTT發文，「為什麼泰國的旅遊屌打台灣？」最近各國解封，身邊的朋友開始討論要去哪個國家玩，最常被提到的就是日本，第二個居然是泰國，「日本還可以理解，但泰國的旅遊業為什麼能屌打台灣呢？」

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對此，網友點出泰國的3優勢，物價便宜、有紅燈區、大麻合法化，「歐美人都跑來色色」、「吃的花費約等於在台灣的一半，住大概只需要八分之一，能去娛樂的地方又多，你覺得呢」、「台灣物價太高，住宿價格誇張」、「泰國有異國文化食物，飯店又超便宜，唯一缺點是飛機4小時」、「要玩低俗的玩高端的都有」、「性產業，一堆歐美去那邊玩，便宜又大碗」、「有得玩還能呼草，便宜又好康」、「夜市規劃很好，特色小吃不會像台灣千篇一律」。

▲泰式按摩是許多人放鬆身心的方式。（示意圖／載自pixabay）

另外，還有網友發文分享泰國旅遊的價格，「泰國出團也太便宜了」，計程車司機大哥跟他分享在旅遊業工作的女兒近況，解封至今每月業績都爆炸，從去年10月到現在，已經出國7、8趟了，尤其是泰國的價格超便宜，「搭長榮來回，包吃包住2萬3不到，比自由行還划算」。

底下網友則表示，「剛回來，自由行真的便宜」、「泰國物價快跟台灣差不多了，但是住宿還是屌打台灣，台灣住宿不知道是在貴屁」、「這次去泰國住宿貴超多，但還是比台灣便宜」、「跟團才有這個價格，身邊蠻多人都去的」、「國內旅遊都是坑」。