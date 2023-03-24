幕後／侯友宜協調立委遭疑「上班有請假嗎？」　密會真原因曝光





▲侯友宜23日找洪孟楷、陳偉杰商談。（圖／洪孟楷辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨籍新北議員陳偉杰日前有意挑戰新北第一選區現任藍營立委洪孟楷，不過經新北市長侯友宜協調後，陳答應此次不參與此次立委初選，全力支持洪孟楷。此事發生後，民進黨發言人張志豪質疑，侯在市府協調黨的事務「上班有請假嗎？」。不過，據了解，陳、洪兩人早在上週就約好昨日見侯友宜，主要是要討論淡北道路招標事宜，協調立委初選並非主要見面原因。

新北市議員陳偉杰21日表態，有意挑戰國民黨新北市第一選區（淡水、林口等地）現任立委洪孟楷。不過，23日經過侯友宜協調後，決定全力支持洪孟楷，不參與此次立委初選。

對於侯友宜協調此事，張志豪質疑，「請問侯友宜，您目前仍是新北市長，但接二連三出現這種重大爭議，請問您上班時間有請假嗎？您的市政承諾呢？您的好好做事呢？根本是不務正業，荒廢市政，就算準備落跑中，也不要如此恣意妄為。」

不過，據了解，昨天下午四點半洪、陳兩人主要是跟侯友宜談淡北道路即將再度招標的問題，而此會面時間早在上週就約好，由於淡北道路再度招標實在拖太久，必須中央和地方一起配合處理的問題，才能解決地方交通需求，所以洪孟楷與陳偉杰才與侯約見面。至於協調立委一事，則是在會後才討論的，並非三人約見面的主因。

針對張志豪質疑侯友宜在市府協調立委初選一事，國民黨文傳會副主委江怡臻也說，去年蘇貞昌院長還說官邸輔選天經地義，怎麼民進黨自己忘了呢？

江怡臻表示，去年不只蘇貞昌院長官邸宴請民進黨新北市議員候選人，就連總統蔡英文都是在官邸會議獨排眾議敲定林智堅參選桃園市長，民進黨現在好意思說侯友宜？

江怡臻指出，民進黨執政以來，硬拗事件俯拾即是，「綠能你不能」早已成為民進黨的代名詞。」而民進黨身為執政黨，不思為民好好做事，卻整天雙標批評在野縣市首長，令人遺憾。

