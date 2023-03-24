徐弘庭登記立委初選「不接受協調」　賴士葆：沒意見

▲賴士葆 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員徐弘庭今（24日）登記參選國民黨台北市第八選區（南中正、文山）立委初選，對戰尋求連任的同黨籍立委賴士葆，並表示絕不接受協調。對此，賴士葆傍晚僅回應，「沒意見！」

國民黨3月22日至24日受理2024立委選舉第一階段提名選區領表登記，開放範圍包含台北市第八選區；根據規定，若該選區僅有一人登記，3月29日即可提報中常會提名；如選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在4月26日提報常會核定。

賴士葆於23日下午完成登記，並表示那一刻，心頭浮現有數不清支持者們的肯定、加油打氣，這些人殷切期盼他繼續留在立法院，好讓他們可以平靜安穩過日子，且免於戰爭威脅。賴說，「那一瞬間，我覺得肩上的責任更加沉重了。」

而多次訴求國民黨世代交替的徐弘庭，則於今上午登記角逐該選區立委初選。徐弘庭受訪時，表示自己學不會接受協調，希望採全民調方式進行初選。

徐弘庭也說，參選不是要取代誰，而是這個政黨更多人意識到，中華民國進入超高齡社會，需要更多年輕人來承擔責任，並且創造更多可能性。徐強調，賴士葆這麼優秀的前輩只在一個選區付出24年，這個黨要負最大責任，希望國民黨有大智慧，以賴的能力應會有更好的位子。

記者詢問賴士葆，怎麼看徐弘庭登記參選，且表示不接受協調？賴僅簡短回應，「沒意見！」