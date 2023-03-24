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黃國書不選！民進黨台中第六選區立委初選激烈　2型男議員對決

▲台中市立委黃國書宣布不再參選，民進黨市議員江肇國(左)、黃守達(右)被視為可能接棒人選。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市立委黃國書宣布不再參選，民進黨市議員江肇國(左)、黃守達(右)有意角逐立委，已先後完成登記初選。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

民進黨2024立委提名初選登記今天截止，台中市共有8人登記，其中第六選區因現任立委黃國書宣布不選2024，現任議員包括黃守達、江肇國等有意者搶出頭。昨（23）日黃守達先前往登記，今江肇國也到黨部領表，加上前資深議員何敏誠之子何昆霖也加入戰局，第六選區呈現群雄並起態勢。

▲何昆霖領表。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲何昆霖雖挑戰本屆市議員失敗，但其父親何敏誠曾7連霸議員，實力不可小覷。（圖／記者游瓊華翻攝）

民進黨台中市黨部表示，已完成初選登記包括第一選區蔡其昌（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）、第二選區林靜儀（沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區）、第四選區張廖萬堅（西屯區、南屯區）和第五選區莊競程（北區、北屯區）、第七選區何欣純（大里、霧峰）。至於第六選區競爭激烈，包括現任議員黃守達、江肇國以及前議員何敏誠兒子何昆霖完成登記程序。

▲何欣純領表。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲上次拿下全國最高票的何欣純也完成黨內登記。（圖／記者游瓊華翻攝）

今天完成登記的江肇國表示，16年前在立法院民進黨團擔任助理，清楚看見民進黨政府因為缺乏國會支持，執政相當辛苦。現在台灣處境比當年嚴峻，我們在必須力抗中國威脅，振興疫後經濟，接軌國際社會的關鍵時刻，民進黨在中西東南這席立委，不是討論由誰來傳承誰的棒子，而是為了守護國家，確保國會多數，民進黨絕對不能少掉的一席，也是讓賴清德執政更有力的一席。

江肇國強調，自己經過5年國會幕僚訓練，10年地方議會經歷，4次立委選舉輔選，也擔任過黨團總召、副總召、幹事長等資歷。請選民相信，自己會是大家值得的好選擇。

江肇國將面對來勢洶洶的黃守德及何昆霖，其中黃守達與基層實力雄厚的黃國書有師徒之名，且黃守達透露已獲黃國書支持；而何昆霖雖挑戰本屆市議員失敗，但其父親何敏誠曾7連霸，實力也不可小覷。

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