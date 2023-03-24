林為洲宣布爭取竹縣第一選區立委連任　喊話徐欣瑩：希望是君子之爭

▲立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

回鍋國民黨的前民國黨主席徐欣瑩今（24日）宣布投入國民黨新竹縣第一選區立委初選，挑戰爭取連任的同黨籍立委林為洲。對此，林為洲表示，希望過程是一場君子之爭，也希望能有彼此拉抬國民黨聲勢的效果。林為洲也說，他已經擔任3屆立委，選民對他在立法院的表現，以及爭取的重大建設應該都有印象，「所以我是抱持著審慎樂觀的看法」。

林為洲24日在臉書公開宣布爭取連任。針對徐欣瑩的挑戰，林為洲傍晚受訪表示，徐欣瑩以「同舟計畫」回國民黨，他表示尊重，希望選舉過程是一場君子之爭，也希望能有彼此拉抬的效果；林解釋，因為大家最終是希望2024能夠政黨輪替，所以初選大家打得好，反而能有一起拉抬國民黨聲勢的效果。

記者詢問，最終不管誰初選出線，能團結打贏2024才是最好的？林為洲回應，「當然！」他會尊重公平初選之後的結果。

對於此次如何備戰初選？林為洲說，後續他會按照自己的步驟，該怎麼做就怎麼做，無論是地方的組織動員、網路空戰、立法院問政表現、地方建設的建設等，都會去強調。

林為洲也說，他已經擔任3屆立委，選民對他在立法院的表現，以及爭取的重大建設，包含五楊高架延伸、台大生醫的設立等，大家應該都有印象，「所以我是抱持著審慎樂觀的看法」。