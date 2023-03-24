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台南民進黨立委初選共7人登記　僅第一選區需辦初選

▲民進黨黨內立委初選24日傍晚登記截止，共有5個選區同額競選、1個選區2人競爭，其中第一選區現任立委賴惠員與前觀旅局長郭貞慧雙姝對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨黨內立委初選24日傍晚登記截止，共有5個選區同額競選、1個選區2人競爭，其中第一選區現任立委賴惠員與前觀旅局長郭貞慧雙姝對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨黨內立委初選24日傍晚登記截止，共有5個選區同額競選、1個選區2人競爭，其中第一選區現任立委賴惠員與前觀旅局長郭貞慧雙姝對決，競爭激烈，將先行溝通協調，如無法達成協議時，由中央黨部辦理民意調查決定提名人選，其他5個選區則均只有現任立委1人登記，將穩獲民進黨中央黨部提名。

▲民進黨黨內立委初選24日傍晚登記截止，共有5個選區同額競選、1個選區2人競爭，其中第一選區現任立委賴惠員與前觀旅局長郭貞慧雙姝對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，市黨部將會全力協助並配合黨中央的指示，完成黨內初選。本次初選登記開始，浮出檯面的人選在週二前皆完成登記，只有1人登記的選區，包括第二選區立委郭國文、第三選區立委陳亭妃、第四選區立委林宜瑾、第五選區立委林俊憲、第六選區立委王定宇。

▲民進黨黨內立委初選24日傍晚登記截止，共有5個選區同額競選、1個選區2人競爭，其中第一選區現任立委賴惠員與前觀旅局長郭貞慧雙姝對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲民進黨黨內立委初選24日傍晚登記截止，共有5個選區同額競選、1個選區2人競爭，其中第一選區現任立委賴惠員與前觀旅局長郭貞慧雙姝對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張孟暉表示，民進黨在各級選舉包含總統、立委、市議員辦理初選已行之有年，也是民進黨對於有意承擔責任的黨內同志公平、公正、公開之提名機制，更是政黨政治展現民主的核心價值。市黨部都會以公平、公正的角色來協助初選完成；另外此次在黨主席賴清德登記前提出「誠信條款」，不建議現任議員轉戰立委，台南議員皆能呼應黨中央的決策，深知合作比競爭更重要，團結一致打贏2024「總統當選．國會過半」的目標。

▲民進黨黨內立委初選24日傍晚登記截止，共有5個選區同額競選、1個選區2人競爭，其中第一選區現任立委賴惠員與前觀旅局長郭貞慧雙姝對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲民進黨黨內立委初選24日傍晚登記截止，共有5個選區同額競選、1個選區2人競爭，其中第一選區現任立委賴惠員與前觀旅局長郭貞慧雙姝對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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