雞蛋恐再漲3~5元！　蛋價委員會周六開會：不給漲就休市

▲全台蛋荒，坊間雞蛋價格混亂，黑市猖獗。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國民國蛋價委員會3月18日開會原訂再調漲蛋價，傳遭農委會要求凍漲，惹怒全台蛋商公會，揚言無限期休市，拒絕報價。農委會主委陳吉仲也動怒回應：「休市是假議題」，引爆產業界和官方戰火。蛋價委員會執行長陳進丁今（23 日）表示，周六原班人馬會再次開會，強調只會有漲價3至5元或休市這兩個選項。

陳進丁說，根據產業界最新的產銷報告，從北到南各分區生產動態都是「嚴重不足」，雞蛋短缺問題，短期內都無法解決，進口蛋也解決不了餐飲和批發市場的用蛋，目前產地價和實際交易價格差很大，價格混亂、黑市猖獗，產地價應該適度調整，才能抑止黑市橫行，目前蛋商和蛋農都有漲價共識，雖然他個人覺得漲10元都不過份，但考量消費市場衝擊，目前傾向每斤3至5元的漲幅。

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陳進丁還說，農委會到底有沒有干預蛋價，大家都心知肚明，不然不會一場餐會，不歡而散，如果這次蛋價再不調漲，全台蛋商公會就決定無限期休市，不再報價。針對陳吉仲說「休市是假議題」，陳進丁不滿的說，這是「現實問題」不是「假議題」，政府沒辦法解決問題，蛋商蛋農只能自己找出路。

一名彰化縣蛋農表示，目前雞蛋每斤生產成本高達50元，政府寧可花大錢買進口蛋，也不願放手讓產地價適度調漲，根本是在打擊本土農業，導致市面上雞蛋價格大亂，撕裂蛋農、蛋商和消費者的互信，更讓蛋農、蛋商蒙上不白之冤。

陳吉仲昨在立院備詢強調，農委會只負責提供產銷資訊給產業界參考，不會干涉蛋價相關會議討論，還拜託產業界不要打電話給畜牧處同仁問意見，農委會說尊重就是尊重，呼籲產業代表不要同樣問題一直炒作，無助解決問題。