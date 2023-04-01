「狗本來就有問題」犬隻隔離中暑枉死　她批防檢局推諉成殺狗兇手　

▲民眾愛犬在防檢局隔離時熱中暑，防檢局堅持飼主不在場無法送醫，導致犬隻枉死。（圖／賴品妤辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委賴品妤日前接獲陳情，有民眾欲從中國帶愛犬返台，花了一年時間備齊文件後，未料犬隻在防檢局送往隔離所車程出現熱中暑，防檢局卻堅持飼主不在場無法送醫，導致犬隻不幸喪命。賴品妤31日痛批，還有官員稱「可能是這隻狗（Ruby)本來就有問題」，事前輕忽擺爛、事發死守繁文縟節、事後敷衍卸責，政府必須負最大責任，儘速調查真相。

日前，民眾方先生帶著寵物犬Ruby從國外返台，狗狗在被農委會防檢局送往隔離所的車程出現熱中暑現象。然因防檢局堅持飼主不在場無法送醫，錯失黃金時機導致狗狗不幸喪命。

立法委員賴品妤說明，陳情的方姓飼主多年前到中國工作，一路以來Ruby如家人般陪伴著他，此次返國依據防檢局的犬貓輸出入規定，前後花了約一年的時間備齊文件，甚至還先行回台安頓好環境準備接狗狗回家；沒想到換得如此結果。方先生悲慟的表示，宛如親手交錢給政府送狗狗上絕路。

賴品妤指出，飼主在狗狗被送到位於桃園的「防檢局動植物檢疫中心」後，接到電話表示情況危急；飼主因人已回到台北，當下即懇託中心人員先行送醫，卻遭到「長官交代需要飼主到場才能送醫急救」為由回絕，錯過黃金救援時機。

賴品妤指出，事情爆出、民代要求後，防檢局才說未來會放寬代為送醫流程，然而對於這起事件卻輕輕放下。其中更令人氣憤的是，在她詢問時，相關官員竟稱「同檢疫車的其他兩隻狗無異狀，可能是這隻狗（Ruby)本來就有問題」。

賴品妤痛批，防檢局的此番發言毫無同情心，無疑是對飼主的二度傷害，堪稱是事前輕忽擺爛、事發死守繁文縟節、事後敷衍卸責。

賴品妤轉述，飼主表示在送狗狗上檢疫車前還活蹦亂跳，而Ruby為巴哥犬，品種屬短鼻犬，所需的空氣量、溫度本就相對特殊；相關單位用一樣的標準去處理顯然過於不了解動物特性。

賴品妤強調，社會大眾完全尊重防檢局對於防堵動物疫情的必要措施。但事實上這已不是個案，光是近五年來，全國三處檢疫所就有15隻犬貓在隔離中死亡（其中14隻死在位於桃園的檢疫中心），政府面對每一個飼主託付的生命，必須負起最大的責任面對，針對本起事件應儘速調查真相。

賴品妤針對未來的通案，要求防檢局應檢討現行流程，並針對檢疫期間的照護、緊急就醫訂定明文辦法並公告。另也要加強監督檢疫專車廠商，並應提出專業人員隨車、運輸籠影像開放給飼主觀看、溫度檢測及空氣設備建置等作法。



