新竹老五鹹粥重開張　老闆轟雞蛋黑市價嚇人：農委會敢管嗎？

▲「老五鹹粥」招牌菜「波霸滷肉飯」以雙蛋黃吸引饕客朝聖。（圖／翻攝自Facebook／老五鹹粥）

記者劉人豪／新竹報導

新竹縣滷肉飯名店「老五鹹粥」月初時接獲廠商通知無蛋可供，無奈宣布從3月6日起停業10天，16日如期重新開始營業，「老五鹹粥」向《ETtoday新聞雲》表示，蛋商不願意讓他孤軍奮戰、戰死沙場，答應「蛋」藥供應全力以赴，也不滿近來雞蛋黑市蛋價嚇人，「英明的農委會有在抓嗎？敢管嗎？」

位於新竹縣湖口火車站附近的「老五鹹粥」，店內招牌菜色「波霸滷肉飯」附上兩顆大大的半熟荷包蛋，還有滿滿的滷肉與酸菜，一直是當地知名的人氣小吃店。不過因缺蛋影響，「老五鹹粥」3月1日在臉書粉專公告，因蛋商通知缺蛋，可能無法再供應「波霸滷肉飯」，而店裡幾乎所有品項都可以選擇加蛋，宣布從3月6日起停業10天。

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▲「老五鹹粥」獲蛋商「蛋藥供應」重新開始營業。（圖／老五鹹粥提供）

10天過去後，「老五鹹粥」也依約在3月16日重新開始營業，「老五鹹粥」王老闆向《ETtoday新聞雲》表示，能順利重新開張是因為蛋商不願意讓他孤軍奮戰戰死沙場，答應「蛋」藥供應全力以赴。至於當初說缺蛋後，臉書遭到大量網友留言攻擊，會不會對這些謾罵的網友提告？王老闆說，「都是假帳號！要告誰？」

王老闆也指出，近來的蛋價只能用突飛猛進、日新月異來形容，黑市賣的蛋價更是嚇人，「英明的農委會有在抓嗎？敢管嗎？」並且說他停業期間親自到越南一趟，當地雞蛋市場供應正常，價格也比現在政府進口的國家還要便宜許多，「為什麼！不就近向鄰國買蛋？」