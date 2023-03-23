國民黨底定徵召！　侯友宜：不追求職位「追求定位」

▲張麗善、侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨昨敲定2024總統提名將採「徵召」方式，以團結勝選、避免爭議。對此，黨內呼聲最高的新北市長侯友宜23日受訪時表示，認真為國為民做出最大的努力是他不變的初心，也是應盡的責任，「職位不是這麼重要，重要的是定位」，期待做出人民期待且有感的政策、建設。

針對國民黨2024年總統選舉提名，朱立倫昨在中常會中表示，他已經徵詢各縣市長、黨團成員、黨內先進，大家的共同意見就是採取徵召模式，團結勝選、避免爭議；他強調，黨有責任幫主要候選人排除障礙、爭取更多支持，唯有爭取更多力量、更多朋友，才有可能為台灣未來的和平與安定、為民眾過好日子來團結勝選。

侯友宜今日出席雲林縣政府與新北市政府「智慧城市推動成果」交流會，受訪時表示，對他來說，在公職生涯這麼長的時間，他要認真為國、為民做出最大的努力，這是他不變的初心，也是應盡的責任，「職位不是這麼重要，重要的是定位」，而這樣的定位，就是要做出人民期待、有感的事情，「讓人民安居樂業，是我要做的事情」。

媒體追問，朱立倫提到，徵召不會過6月？侯友宜說，他相信黨在過程中有節奏、有方式，最重要是努力為國、為人民做最大的貢獻，這是他不變的初心、不變責任，他不追求職位、追求定位，要讓人民過好日子。

另，媒體問到，對於兩岸政策未來是否多闡述？侯友宜回應，不管是國際、外交、兩岸議題，都會齊力集結所有觀點，大家一起做出對國家、人民符合期待的事情，並且在國際情勢詭譎底下，讓人民安心過好生活。