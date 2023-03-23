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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝長廷返台任大法官？　國民黨：民進黨把五權分治「整碗捧去」

▲▼ 謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲謝系色彩濃厚的新文化基金會，將推薦駐日代表謝長廷出任大法官。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

新文化基金會有意推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，國民黨副發言人呂謦煒23日表示，民進黨不僅掌握行政權、立法院多數、弱化考試權、任命政治色彩一樣很深的陳菊擔任監察院院長，現在竟然還意圖提名民進黨自己的前主席謝長廷擔任理應公正客觀無偏私的司法院大法官，民進黨將中華民國的五權分治完全「整碗捧去」不演了，中華民國簡直成為民進黨的「家天下」。

呂謦煒指出，民進黨掌握行政權與立法權後，已將手伸入中選會、通傳會NCC等獨立機關，如中選會主委是民進黨自己人前雲林縣長李進勇、NCC則產生惡意關中天、護航問題百出的鏡電視等爭議，更透過修正《考試院組織法》砍考試委員員額與任期來弱化考試權，監察院長更執意提名民進黨自己人前高雄市長陳菊，現在即使蔡英文提名的大法官已是多數，還要提名民進黨自己人駐日代表謝長廷，「轉移職位不能改變爭議纏身的事實」。

呂謦煒批，民進黨將中華民國的行政、立法、司法、考試、監察五權的分治「整碗捧去」，把理應超出黨派之外獨立行使職權的國家憲法機關當成自己吃香喝辣、酬庸權位的「後宮」，這些是人民絕不允許的。

呂謦煒強調，何況此次打算提名謝長廷擔任司法院大法官的「新文化基金會」，其實就是謝長廷自己所創立的，這難道不就像民初袁世凱授意成立支持自己稱帝的「籌安會」嗎？民進黨全黨各派系齊心「呷中華民國夠夠」，儼然逐步成為「民選獨裁」，吃相如此難看，非綠陣營更要團結，發揮有效監督制衡力量，才能守護台灣人民自由民主法治的生活方式。

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國民黨民進黨謝長廷大法官

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