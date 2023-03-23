侯友宜遭嗆「政治渣男」　侯家軍集體反擊：有誰比民進黨還渣？

▲民進黨新聞部主任張志豪。（圖／民進黨提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨中常會22日通過「中央提名委員會」，新北市長侯友宜等直轄市長均入列；民進黨新聞部主任張志豪質疑，為了準備落跑選總統，什麼承諾都可以違背，難怪網路現在都在罵侯「政治渣男」。對此，多位「侯家軍」新北市議員23日群起反擊，指如果用張志豪的標準，那民進黨落跑的議員們就是詐騙集團，副總統賴清德就是劈腿男。

對此，新北市議員呂家愷指出，政黨選舉本該為良性競爭，一個只能利用口水換取聲量的執政黨，選民是不會買單的，他要提醒張志豪，應先管好自家事，包括民進黨雖提出「誠信條款」問題，但「母雞」賴清德卻是政壇「落跑祖師爺」的爭議，民進黨中央責無旁貸，應給台灣選民一個清楚、合理的解釋。

呂家愷也提醒張志豪，身為一個被民意唾棄的前民代，應該好好反思自己「被選票下架的原因」，而不是一味遵循黨意潑髒水，一直用政治口水來換聲量；呂家愷建議，民進黨現階段應管好家務事，雙方母雞人選都確定後回歸理性對決，屆時張志豪再好好發揮發言人的角色也不遲。

市議員江怡臻提到，台灣需要的不是政治口水，而是為台灣好好做事，不分藍綠，民進黨要做到這點，難道很難嗎？依照民進黨邏輯，賴清德多次落跑競逐不同政治位置，正是民進黨口中的政治渣男，而所有想選立委的現任議員，更是必須快點出來跟張主任謝罪。

市議員陳偉杰也提到，張志豪罵侯友宜渣男，根本就是作賊喊抓賊！若要說落跑，姑且不論黨內的王世堅、許淑華等等所有想要挑戰本屆立委的議員，就連他們副總統身兼黨主席的賴清德，就曾在選上立委不滿一年，跑去參選新改制的台南市長。張志豪不檢討自己黨內的「落跑潮」，反而先批評別人的家務事。

陳偉杰批評，如今台灣面臨「七缺」，兩岸關係遭民進黨操弄後更加嚴峻，比起九合一大選前有過之而無不及，面對2024總統大選即將來臨，有誰還能不擔心？若要談網路批評，談論最多的應該就是民進黨執政「七年七缺」的誤國殃民，還有操弄兩岸對立，家長擔心自己孩子可能就要上戰場。如今除了民進黨自己以外，在缺蛋又缺電的當下誰還有空罵別人政治渣男？可見雙標黨終究是雙標黨，如今還有誰會比民進黨還渣呢？

市議員戴湘儀也說，誰在騙選民眼睛很雪亮，民進黨就是雙標，自家議員個個背棄選民落跑，通通跑去選立委，賴清德不但身兼黨主席，現在更是準總統候選人，張志豪就是標準的綠能你不能，若說侯友宜是欺騙，那民進黨的候選人們，就是2024最堅強的政治詐騙集團；賴清德在2009年從立委落跑選台南市長時，也該被叫做劈腿男。

戴湘儀表示，要說不反黑金復辟，怎麼不看看蘇貞昌也幫同樣涉貪的新北市議員何淑峰站台，後來何淑峰因收賄遭判刑4年，目前入獄服刑中。賴清德也輔選因持有槍械遭判3年的台南市議員郭清華，錄音支持並推薦，張志豪可能得先搞清楚自家人的狀況，再開口罵人，否則只會自打嘴巴。