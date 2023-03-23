　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜遭嗆「政治渣男」　侯家軍集體反擊：有誰比民進黨還渣？

▲▼民進黨新聞部主任張志豪。（圖／民進黨提供）

▲民進黨新聞部主任張志豪。（圖／民進黨提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨中常會22日通過「中央提名委員會」，新北市長侯友宜等直轄市長均入列；民進黨新聞部主任張志豪質疑，為了準備落跑選總統，什麼承諾都可以違背，難怪網路現在都在罵侯「政治渣男」。對此，多位「侯家軍」新北市議員23日群起反擊，指如果用張志豪的標準，那民進黨落跑的議員們就是詐騙集團，副總統賴清德就是劈腿男。

對此，新北市議員呂家愷指出，政黨選舉本該為良性競爭，一個只能利用口水換取聲量的執政黨，選民是不會買單的，他要提醒張志豪，應先管好自家事，包括民進黨雖提出「誠信條款」問題，但「母雞」賴清德卻是政壇「落跑祖師爺」的爭議，民進黨中央責無旁貸，應給台灣選民一個清楚、合理的解釋。

呂家愷也提醒張志豪，身為一個被民意唾棄的前民代，應該好好反思自己「被選票下架的原因」，而不是一味遵循黨意潑髒水，一直用政治口水來換聲量；呂家愷建議，民進黨現階段應管好家務事，雙方母雞人選都確定後回歸理性對決，屆時張志豪再好好發揮發言人的角色也不遲。

市議員江怡臻提到，台灣需要的不是政治口水，而是為台灣好好做事，不分藍綠，民進黨要做到這點，難道很難嗎？依照民進黨邏輯，賴清德多次落跑競逐不同政治位置，正是民進黨口中的政治渣男，而所有想選立委的現任議員，更是必須快點出來跟張主任謝罪。

市議員陳偉杰也提到，張志豪罵侯友宜渣男，根本就是作賊喊抓賊！若要說落跑，姑且不論黨內的王世堅、許淑華等等所有想要挑戰本屆立委的議員，就連他們副總統身兼黨主席的賴清德，就曾在選上立委不滿一年，跑去參選新改制的台南市長。張志豪不檢討自己黨內的「落跑潮」，反而先批評別人的家務事。

陳偉杰批評，如今台灣面臨「七缺」，兩岸關係遭民進黨操弄後更加嚴峻，比起九合一大選前有過之而無不及，面對2024總統大選即將來臨，有誰還能不擔心？若要談網路批評，談論最多的應該就是民進黨執政「七年七缺」的誤國殃民，還有操弄兩岸對立，家長擔心自己孩子可能就要上戰場。如今除了民進黨自己以外，在缺蛋又缺電的當下誰還有空罵別人政治渣男？可見雙標黨終究是雙標黨，如今還有誰會比民進黨還渣呢？

市議員戴湘儀也說，誰在騙選民眼睛很雪亮，民進黨就是雙標，自家議員個個背棄選民落跑，通通跑去選立委，賴清德不但身兼黨主席，現在更是準總統候選人，張志豪就是標準的綠能你不能，若說侯友宜是欺騙，那民進黨的候選人們，就是2024最堅強的政治詐騙集團；賴清德在2009年從立委落跑選台南市長時，也該被叫做劈腿男。

戴湘儀表示，要說不反黑金復辟，怎麼不看看蘇貞昌也幫同樣涉貪的新北市議員何淑峰站台，後來何淑峰因收賄遭判刑4年，目前入獄服刑中。賴清德也輔選因持有槍械遭判3年的台南市議員郭清華，錄音支持並推薦，張志豪可能得先搞清楚自家人的狀況，再開口罵人，否則只會自打嘴巴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《狗蛋大兵》童星罕見脫了！　解放比基尼「炸出半球」
狒狒靠近國道中！過馬路闖民宅　騎士傻眼頻回頭
獨／深夜驚見白色布加迪+大G　他沒認出「男神車主」超懊悔
日本文化撼全球！　「休息區這幕」美棒球教練讚嘆
高嘉瑜持23檔股「價值341萬」　內行見2檔笑：專業韭菜
東非狒狒經他家！　居民驚：以為客人爬進來
快訊／台61線油罐車自撞爆炸　駕駛傷重身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／馬英九訪中祭祖　特勤「槍械子彈砍半」、不准帶探測儀

動滋券常態化年花8.25億　運動彩券盈餘支應

太陽花暴力驅離！監院糾正政院、北市警　行政院：虛心接受

太陽花學運報告出爐！監院：警方對陳抗者懷恨意　受傷人數被低估

快訊／國防部下令全軍5／31前清點完械彈　「現有65K2式步槍無遺失」

謝長廷返台任大法官？　國民黨：民進黨把五權分治「整碗捧去」

謝長廷被推薦任大法官如陳菊2.0？　他憶當年阻止到「頭破血流」

侯友宜遭嗆「政治渣男」　侯家軍集體反擊：有誰比民進黨還渣？

提早開行人綠燈！北市4階段實施　月底完成24校、明年拚八橫八縱

防堵柬埔寨「豬仔」！政院通過人口販運法　未遂犯也可重判7年

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

燒金紙突颳起龍捲風　神蹟顯靈→煙囪效應

獨／馬英九訪中祭祖　特勤「槍械子彈砍半」、不准帶探測儀

動滋券常態化年花8.25億　運動彩券盈餘支應

太陽花暴力驅離！監院糾正政院、北市警　行政院：虛心接受

太陽花學運報告出爐！監院：警方對陳抗者懷恨意　受傷人數被低估

快訊／國防部下令全軍5／31前清點完械彈　「現有65K2式步槍無遺失」

謝長廷返台任大法官？　國民黨：民進黨把五權分治「整碗捧去」

謝長廷被推薦任大法官如陳菊2.0？　他憶當年阻止到「頭破血流」

侯友宜遭嗆「政治渣男」　侯家軍集體反擊：有誰比民進黨還渣？

提早開行人綠燈！北市4階段實施　月底完成24校、明年拚八橫八縱

防堵柬埔寨「豬仔」！政院通過人口販運法　未遂犯也可重判7年

快訊／新竹大鹿林道23.5K雜草火警　上下延燒...消防人員搶救中

周冬雨臉上畫南瓜！LV聯名草間彌生有新招　DIOR「地圖版」托特包好燒

朴信惠獻舞了！原來女神這麼會跳？　夏季新造型率性、甜美並存

李佳歡親密躺陌生男肩膀　下秒抓狂「呼巴掌」：也太尷尬了！

妻：知道今天是結婚紀念日？梁赫群LINE「恭喜恭喜」下一句她傻眼了

80萬粉電眼女神「大尺度突破」　全新寫真照搶先曝光

16歲韓星2天前才考到駕照！　「騎車上高速公路」被抓：沒注意到

肯德基補班小確幸！連續8天「買1送1」　炸雞蛋撻桶餐下殺55折

山本耀司Y's聯名G-SHOCK不到萬元入手　酷黑錶還能換裝

泰國蛋來了！下周32.5萬顆先到　今年進口台灣5000萬顆

政治熱門新聞

馬英九訪中　邱毅點名2人罵最兇：都馬提拔上來的

快訊／常態化！政院通過青春動滋券　這族群165萬人「每人500元」

快訊／政院：首批登記普發現金民眾　最快4／6領6千

蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出地址

侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　他分析如今落難2關鍵

宏都拉斯索近25億美元　想建交中國早有預謀

卜睿哲：兩岸軍事衝突風險並非為零

318學運警逾比例原則　監院糾正5機關

前白宮國安顧問訪問民進黨　關切台海情勢

「中國銀行」外幣帳戶遭凍結　 高虹安存款逾1444萬「增243萬」

總統提名採徵召！「郭台銘還有機會」　他揭朱立倫真目的

桃警查獲「T65K2步槍」疑軍方流出　國防部：已編專案小組調查

登記6000元！22起日每日兩組

快訊／坦言與宏都拉斯狀況「不是很好」　吳釗燮：進入非常辛苦階段

更多熱門

相關新聞

謝長廷返台任大法官？　國民黨轟：民進黨「整碗捧去」

謝長廷返台任大法官？　國民黨轟：民進黨「整碗捧去」

新文化基金會有意推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，國民黨副發言人呂謦煒23日表示，民進黨不僅掌握行政權、立法院多數、弱化考試權、任命政治色彩一樣很深的陳菊擔任監察院院長，現在竟然還意圖提名民進黨自己的前主席謝長廷擔任理應公正客觀無偏私的司法院大法官，民進黨將中華民國的五權分治完全「整碗捧去」不演了，中華民國簡直成為民進黨的「家天下」。

傳趙少康爭取不分區第一　朱立倫未正面回應

傳趙少康爭取不分區第一　朱立倫未正面回應

快訊／政院：首批登記普發現金民眾　最快4／6領6千

快訊／政院：首批登記普發現金民眾　最快4／6領6千

2024挺徵召侯友宜？　張麗善：國民黨提出任何人都支持

2024挺徵召侯友宜？　張麗善：國民黨提出任何人都支持

「徵召」制救侯友宜民調？　朱立倫這麼說

「徵召」制救侯友宜民調？　朱立倫這麼說

關鍵字：

侯友宜渣男侯家軍民進黨

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

快訊／篠田麻里子宣布離婚

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面