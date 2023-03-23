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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳趙少康爭取不分區劍指立法院長　朱立倫：這部分下半年才展開

▲▼朱立倫「租不好、住不到、買不起，青年居住正義在那裡？」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲朱立倫「租不好、住不到、買不起，青年居住正義在那裡？」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨布局2024總統、立委進度如火如荼，黨主席朱立倫於昨日中常會上宣布總統將採徵召模式，替主要候選人排除障礙，外界解讀新北市長侯友宜參選總統早已成定局，傳出最早表態參選總統的中廣董事長趙少康，也將目標轉往爭取立法院長。對此，朱立倫不置可否，每位黨的意見領袖黨都會加以徵詢，但現階段最重要是總統提名，「不分區立委的部分會在下半年才展開。上半年努力的就是總統候選人能在黨團結一心下出線。」

外傳黨採徵召，其實對鴻海創辦人郭台銘有利？朱立倫說，每個個人意見都尊重，現在共同的目標就是排除障礙傷害、化解爭議，爭取所有可爭取的朋友。

至於趙少康向黨爭取不分區立委提名，朱立倫則說，每位黨的意見領袖黨都會加以徵詢，但現階段最重要是總統提名，朱再次強調，總統提名已經定案，就是採取徵召，至於立委和原住民立委，現在已經展開作業，採取三階段，在6月18日以前全部完成。不分區立委的部分會在下半年才展開，「上半年努力的就是總統候選人能在黨團結一心下出線。」

朱立倫進一步表示，目前與相關的主要候選人接觸，目的是知悉大家目前碰到的困難是什麼，需要排除的障礙是什麼，需要爭取和化解的爭議是什麼？單靠國民黨力量是不夠的，藍軍也是不足的，要爭取可以爭取的朋友，所有朋友都是國民黨共同合作對象。

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