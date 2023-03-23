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人本控高中生遭6師長逼死　教長：專案小組查辦「違反者嚴正處置」

▲▼立法院教育及文化委員會 教育部長潘文忠、文化部長次長王時思列席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲人本指控高中生遭到6師長逼死，教長潘文忠說，會嚴正查辦並進行專案調查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

人本教育基金會昨出面指控，台中某公立學校傳出一名高中男學生遭6名師長、教官長期霸凌，讓學生受不了而自殺，立委張廖萬堅今（23日）在立院教文會質詢時痛批，這是制度霸凌，要求教育部檢討並汰除不適任教官，教長潘文忠則回應，針對該個案會嚴正查辦，今天會由國教署會同台中教育局進行專案調查了解，對於相關人員會「嚴正查明、嚴正處置」。

立法院教文會今天邀請教育部長潘文忠，針對「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」進行專題報告並備質詢，立委張廖萬堅今天在質詢時指出，人本昨天召開記者會，指控台中某公立高中傳出師長集體霸凌學生，導致學生受不了壓力選擇輕生結束生命。

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張廖萬堅進一步表示，教導的師長充滿威權想法，有位同學500元遭竊，學校在沒有證據跟畫面佐證情況下，就懷疑該生偷錢，其中主任教官在無證據情況下盤問死者，再由校安將死者帶上樓認罪，以威權方式孤立學生，老師以合法方式霸凌學生，最後導致該生在開學第二天自殺，很難想像現在還有這樣事情，這樣不適任教官如何汰除。

潘文忠則回應，教育部立場就是保障學生受教權益，針對個案會嚴正查辦，已經組成專案小組，今天請國教署長彭富源會同台中教育局進行專案調查了解，絕對勿枉勿縱，若查證屬實，相關人員有違反規定，目前規範很明確，對個案就是「嚴正查明、嚴正處置」。

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