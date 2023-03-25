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台中教官霸凌害高中生慘死！　畢業生爆料：聯手主任扣畢業證書

▲▼台中某高中發生師長霸凌害死高中生一事，有7名相關人員被調職，有學生說，早在案發第一時間就建議，但校方只想息事寧人。（圖／民眾提供，下同）

▲台中某高中發生師長霸凌害死高中生一事，有7名相關人員被調職。（圖／民眾提供）

文／CTWANT

台中市某高中日前發生疑似有學生在校園內遭師長霸凌輕生死亡事故，台中市教育局24日也將校內含校長、教官學務主任等7人調離現職。不過隨著風暴越滾越大，更有畢業生出面指控，指出是在暴風中心的教官，早已不是第一次言語霸凌學生，甚至還曾對女學生性騷擾。

畢業於該高中的女學生加碼爆料表示，該名教官言語霸凌學生早已不是第一次，早在她還在學時，就遭到教官言語霸凌，怒指她品行差、價值觀敗壞、不懂得尊師重道、性格惡劣。

然而更誇張的不只這樣，事後教官更扣押其畢業證書，一度讓她無法畢業。直到最後她忍無可忍，怒向教育局投訴，不料教官竟和學務主任同流合污，聯手向教育局表示，是因為她成績多科掛0，才因此無法拿到畢業證書，所幸最後怒向議員投訴，才將畢業證書順利拿到手。

此外，還有多次言語性騷擾記錄，不過事後教官卻全身而退，完全沒有受到懲處，直到此次事件爆出後，才決定挺身而出，避免更多人受害。

人本基金會指出，台中某高中日前傳出有師長霸凌學生，導致學生在今年2月疑不堪壓力，自殺身亡，台中教育局獲報後也對包括主要的學務主任與主任教官及等 6 人調職。根據統計，學務主任和教官更是從 2022 年 10 月到 2023 年 1 月密集對這名學生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓等行為。

台中市教育局也表示，對於該學生今年 2 月輕生，深感遺憾、痛心，校方未能正視學校師生心聲，教育局掌握部分師生為該學生抱屈的留言，再三督促校方展開調查，正式發文要求校方儘速召開相關調查會議，若相關指控經查證後，所屬人員有不當管教、違法體罰學生等行為屬實，教育局將依教師法相關規定嚴辦，並得追究學校相關人員疏失責任，從嚴究辦，絕不寬貸。

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