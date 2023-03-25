台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

▲高中生遭誣指偷竊。（圖／人本基金會提供）

記者葉國吏／綜合報導

台中市某高中生被師長、教官霸凌導致輕生，全案被揭發後，教育局認為，校方處理態度消極，將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職。這起事件目前引起各方討論，臉書粉專「臺灣青年民主協會 TYAD」23日貼出「台中某高中案事件處理大事記」，清楚寫下壓垮學生的最後一根稻草，甚至在輕生前還在學校灑白包，抗議學校污衊，但教官也一直不道歉。

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▲台中某高中案事件處理大事記。（圖／翻攝臉書／臺灣青年民主協會 TYAD）



以下「台中某高中案事件處理大事記」全文：

「我真的好氣⋯⋯教官一直要我認罪，但我真的沒偷錢⋯⋯真的不是我偷的⋯⋯」

去年 10 月中，豐原高中正好是段考日，下課時一群同學聚集在後走廊，其中四位吸電子菸，被學務主任抓到，主任要學生寫自述書。

就在這時候，陳建宇（化名）剛好和其他四位同學從福利社回來，就突然被主任攔下並一一搜身，主任沒有在建宇身上找到任何違禁品，但有幾位同學在自述書裡說是建宇給他們電子菸。

建宇的導師根本沒有跟詢問建宇，便打電話給建宇爸爸說，「有女同學參與抽菸，如果女同學家長要追究，爸爸也有責任。」不但直接指控「建宇是電子菸事件主謀」，還說「因為菸害防制法關係要罰鍰最高一萬二，如果學校上報，管區會調家長去解釋」，從頭到尾他就沒被搜到電子菸，但只因為其他人的自述表說菸是建宇帶的，他就被記了小過。

兩個禮拜後，建宇在放學時幫同學拿外套，被學務主任看到，他直接拿走建宇手上的外套，搜到外套中的電子菸，用「攜帶違禁物品電子菸」記小過一支。

這開啟了建宇的惡夢，從那以後，後續只要建宇手上拿任何東西，無論是不是他的，校方就會直接要求搜查。

直到月底，建宇忍不住向學長抱怨，「我甚至什麼都沒做欸，幹我上高二，就也幹嘛，也沒有像那群白癡在學校囂張抽菸，然後還整天搜我身」「好煩，那時候差兩步走出校門口，他直接把我外套抓過去摸」。

不到一個月後，建宇看到班上有人拿公用延長線到班上，他把沒電的手機拿去充電，主任看到後不但不聽他解釋，也不聽其他同學解釋，又記他警告。

11 月底，學校教職員在門口拍畢業照，建宇和同學們不小心遲到進校門，主任卻又立刻對建宇強制搜身。那天，班上有同學把自己校外的朋友帶到班上，班導和校安一看到，就不管建宇根本不認識到班上的校外人士，就算班上很多同學作證那不是建宇的朋友，他還是被記了警告，從建宇與朋友的對話，可以聽得出來他已經快被這一切壓垮。

在期末的一次跑班課程，建宇到隔壁班時挑了個位子坐下，沒想到，那個位子的同學反映掉了 500 元，主任教官直接認定就事建宇偷錢，把他叫到教官室逼問了半小時，校安打電話給件與爸爸，指控建宇偷了同學 500 塊，並向建宇說「你現在是重嫌疑人，不要把事情搞得這麼難看，搞到少年法庭就不好了」，建宇傷心難過的回應，自己真的沒有偷錢、不是嫌疑人，校安不但威脅他要把他送到少年法庭，還威脅他說「我會問到你承認」。

主任教官一直要其他學生不要跟建宇相處，在背後說「講難聽一點，建宇就是垃圾一個，在我們那個時代連痞子都不如，是個垃圾。」

那幾天，建宇幾近絕望的向學長抱怨，「幹，我超生氣，真的好氣，學校真的存心想讓我被退學欸。」他怎麼也沒想到，自己會被學校誣賴偷錢，那天，他跟母親說，「我可能需要律師了，學校有人錢被偷，今天教官一直叫我認罪，說不要把事情搞得太複雜，讓大家都難堪，不要搞到社會法庭。」

去年年底，校安人員強逼建宇承認偷錢，他在走廊上崩潰大喊「不是我偷的！」那天起，他開始不願意到學校上課，結果主任教官竟然向導師反映，「陳建宇最近臉部出現抽搐」，懷疑他有吸毒。

校安人員跟跟建宇的爸爸說，懷疑建宇有在用藥，希望爸爸能同意讓建宇驗毒，建宇的爸爸實在很擔心學校如果逼建宇驗尿，他會用力抗拒，所以問學校說，建宇媽媽也可以幫他驗尿，能不能讓媽媽來驗就好？

驗尿的結果是「陰性」——無藥物反應。

建宇覺得日漸沈重，已經不知道怎麼處理眼前的困難，他去書局買了一大包喪事用的白包，灑在教室裡，又從四樓灑到三樓，抗議學校污衊他偷錢，教官也一直不道歉。

二月初，建宇在家裡結束了生命。

那天一早，分局通知生輔組，建宇已經離開人世，臉書的匿名版上開始出現許多貼文，指控就是主任逼得建宇走上絕路，學校向學生提供輔導的文宣，提到「建宇是意外離世」，學生們完全無法接受，認為根本就是在避重就輕。

建宇過世後，學校召開了臨時朝會，找來了所有高二的學生，主任告訴大家，「靠北版上的留言都是謾罵跟不實資訊，已經截圖交給律師做後續處理」。

那天傍晚，校長沒有問過建宇的爸爸，就去了建宇的靈堂，主任也看到後也跟著過去，建宇的父母無法忍耐心裡的怒火，建宇在學校遭到這麼離譜的對待，但他們直到年初才知道這一切，許多事卻已無法挽回，校長只好請主任離開。

建宇的爸爸說，「至今無法接受孩子離世的事實」。建宇從國小就是資優生，國中也努力參加科展，還得到了縣長獎，上了高中後，他當學科小組長也獲得嘉獎。

建宇一直被針對式對待，承受了很大壓力，也不想去學校。建宇雖然曾經求救過，但爸爸因為一直被校方誤導，所以勸孩子要承受，一直到遺憾的事情發生後，他才瞭解師長偽善面具。

建宇的爸爸肝腸寸斷地說，「我只是平凡家長，希望孩子平安長大。」

註｜事件經過整理自人本教育基金會公布之「豐原高中案事件處理大事記」

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