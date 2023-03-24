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13歲少女遭「校園霸凌」囚禁虐打5天　施暴者母親冷回：該賠就賠

▲▼13歲少女被「異物插眼」囚虐霸凌5天。（圖／翻攝自山西晚報）

▲13歲少女遭囚虐霸凌5天。（圖／翻攝自山西晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

海南臨高縣一名13歲少女遭校園霸凌，過程還被施暴學生拍下發上網，引爆全網怒火。網傳影片顯示，少女遭年齡相仿的多名女生羞辱毆打，更被殘忍囚禁虐待5天。事後，傷情鑑定為視力終身無法恢復，全身多處受傷、左耳鼓膜穿孔等。目前，相關單位已經介入調查。

這起霸凌事件來自一段網傳影片，毆打的學生叫小朱（化名），今年13歲。影片的拍攝者和施暴者中，有的是小朱的同學。

小朱的父親朱父23日受訪自責表示，由於自己和妻子都是殘疾人，女兒雖然打小就很乖巧聽話，但是內心裡一直很自卑，「可能正是因為我沒什麼能力，家裡比較窮，孩子才會被別人欺負，現在我的心真的很難受。」他稱，事發時間在3月13日下午。

5天後，女孩逃脫返家，因怕被對方報復，一身傷的她向父母謊稱「只是不小心摔倒」。家屬事後在網上見到施暴者拍攝的片段，幾番詢問下，她才承認被霸凌。朱父淚訴，這並不是女兒第一次被霸凌，在此之前就曾被勒索過。

其中一名參與施暴學生的家長竟冷血回應，他們正在配合警方調查，因為「小孩調皮」導致該事件發生，被打者也很可伶，「作為家長也不知道怎麼辦，該賠償就賠償。」

19日，女孩被送進海南醫學院第一附屬醫院住院治療，檢查後發現存在左耳鼓膜可見穿孔等症狀，眼角因有異物插入，造成視力下降，恐怕以後都難以恢復。

23日晚，臨高縣公安局透露，所有施暴者都已找到，均為未成年人，目前，案件還在調查處理中。

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