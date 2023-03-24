台中高中生遭師長「霸凌輕生亡」！7人調職調查　教育局回應了

▲台中某公立高中生傳出遭6名師長、教官長期搜身、搜包包，甚至被指控是小偷，最終該生選擇輕生。（圖／人本基金會提供）

文／中央社

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生死亡。台中市教育局今天表示，校方處理此事態度消極，校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職，靜候調查。

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，人本基金會日前指出，包括學務主任、主任教官及校安等6人，從民國111年10月到112年1月密集對這名學生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓等行為。

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台中市教育局今天發布新聞稿指出，某高中學生今年2月輕生，深感遺憾、痛心，校方未能正視學校師生心聲，教育局掌握部分師生為該學生抱屈的留言，再三督促校方展開調查，正式發文要求校方儘速召開相關調查會議，學校才在3月10日召開校事會議，決議籌組調查小組進行調查。

教育局在3月23日進一步發函要求校方，對於外界指學務人員疑有霸凌及不當管教等情事，應依相關規定向教育局進行校安通報，校方在昨天完成通報，將依相關規定進行調查。

教育局表示，因校長也是本案調查的關係人之一，為讓他專心面對訪談，並使調查過程公正客觀，因此將他調離現職，借調至教育局服務，校長職務則派人代理。

教育局表示，與本案相關人員有8人，其中7人調離現職，包括校長、1名主任教官、2名教官及3名學務創新人員，另一人為學務主任，因為具有老師身分，是否停聘接受調查，依教師法規定由校方召開教評會決定。相關人員被調離現職後，教育局隨即調派人力支援，以利校園安全及學務工作運作。

教育局強調，若經查證後，所屬人員有不當管教、違法體罰學生等行為屬實，教育局將依教師法相關規定嚴辦，並得追究學校相關人員疏失責任，從嚴究辦，絕不寬貸。