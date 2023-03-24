師長霸凌害死高中生...7人調職　被害人好友怒：學校只想蓋新聞

▲▼台中某高中發生師長霸凌害死高中生一事，有7名相關人員被調職，有學生說，早在案發第一時間就建議，但校方只想息事寧人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市某高中生被師長、教官霸凌導致輕生，全案被揭發後，教育局今（24）日認為，校方處理態度消極，將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職，一名死者好友得知後，告訴《ETtoday新聞雲》記者，早在事發之初就跟校方建議，應讓相關師長留職停薪接受調查，但校方只想蓋下新聞、息事寧人，校長更從未公開面對學生說明過程，自己以前以身為這所高中的學生為榮，現在羞於啟齒，校方的處理態度，令他感到非常難過。

教育局表示，校方對此事處理態度消極，因此將校長、主任教官、2名教官及3名學務創新人員等7人調離現職，靜候調查，至於學務主任，因具有老師身分，需由校方召開教評會決議，教育局將持續緊盯校方調查進度，加速釐清真相，從嚴究辦，絕不寬貸。

被害學生生前好友向《ETtoday新聞雲》表示，教育局將涉案人員調離現職，學生們當然認為這是好事，但事發至今1個多月，校方處理態度非常消極，學生跟老師們都非常憤怒，學生們多麼希望學校真正能解決問題，其實早在事發之初，就有跟校方建議相關師長是否自請留職停薪接受調查，但校方不為所動。

該生還說，學校一直存在許多問題，就連校長遴選都被懷疑不公正，更何況這次的事情關係著一條年輕的生命，如果真如人本基金會的新聞稿所述，多名師長聯手霸凌1名同學，那他很擔心是否有更多的同學離我們而去。

他說，事發至今，校長從來沒有公開對外說明過，也沒有發布過任何新聞稿澄清，甚至校長連公開面對學生都沒有，全部的責任、輿論都丟給學務主任扛。他也呼籲市府介入調查。

該生強調，自己過去以身為這所學校的學生為榮，現在呢？不敢跟別人說出學校名稱，學校發生這樣的事情，以及校方事後處理的態度，讓自己感到非常的難過。

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