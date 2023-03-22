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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九訪中隨扈不配槍？　蔡明彥：特勤中心未做這樣的建議

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九3月27日將赴中國祭祖並進行學術交流。針對馬英九此次出訪維安的安排，國安局長蔡明彥今（22日）透露，昨天國安局才召開會議，包括政府各部會還有馬辦，而國安局也針對維安上該注意的部分有特別提醒馬辦。對於有傳言指要求維安人員不要配槍，蔡明彥表示，特勤中心沒有做這樣的建議。

立法院外交國防委員會今安排國安局長、國防部副部長、外交部次長、陸委會副主委、海委會海巡署副署長、行政院國土安全辦公室主任報告「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」，並備質詢。

民進黨立委林靜儀針對馬英九訪中行程質詢國安局，是否跟馬辦討論如何安排維安？商討對象是馬辦還是出訪國？蔡明彥回應指出，是與馬辦跟馬英九基金會，特勤中心會跟這兩單位保持密切聯繫；國安局是19日晚上收到通報，20日得到馬辦提供訪中行程，立即啟動相關規劃。

林靜儀追問，國安局維安整備是跟馬辦討論，而馬辦是尊重出訪國的需求？蔡明彥回應「對。」對於有傳言說要求維安人員不要配槍，林靜儀再問，有這樣的事情嗎？蔡明彥表示，特勤中心沒有做這樣的建議，而馬辦在這部分，還在做規劃跟討論。

至於中方要求不要配槍，國安局會否配合？蔡明彥說，前副總統蕭萬長卸任後訪中7次，幾乎都沒配槍；前副總統連戰卸任後訪中14次，其中2005年第一次有配槍。

卸任正副總統出訪是否配槍，蔡明彥答詢時指出，第一、受訪國對於我方卸任正副總統提供的禮遇到什麼程度；第二、涉及卸任正副總統對相關規定的規劃，假如提出維安需求，特勤中心會配合。

民進黨立委劉世芳質詢則提及，2005年5月4日時任國安局副局長王進旺答詢說：「依一般的國際慣例，隨扈人員經駐在國的同意，都可以配戴武器。」依此，劉世芳詢問，可以想像出來，是因為駐在國不同意，所以國安局人員陪同馬英九到中國沒有辦法配槍？

蔡明彥表示，這部分還在討論。劉世芳追問，不可能馬辦說國安人員不可配槍，一定是駐在國有這樣的交涉？蔡明彥回應「對。」他也說，卸任元首維安是國安局重中之重，國安局仍在跟針對維安上該注意的部分特別提醒馬辦，有再次溝通，「我們昨天才召開會議，包括我們政府各部會，還有馬辦」。

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