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誤導對台「和緩」歸因？　綠委爆陸意圖：拿馬英九當演員

▲▼民進黨立法院黨團合照,立委洪申翰。（圖／立委洪申翰辦公室提供）

▲民進黨立委洪申翰。（圖／立委洪申翰辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對前總統馬英九將於本月27日赴陸祭祖，民進黨立委洪申翰21日表示，國民黨與馬英九其實只是北京搬出來的障眼法，想利用這些棋子來誤導對台「和緩」的歸因，讓台灣人錯估主權意志的關鍵重要性。馬英九此行是國共聯手打造「戰爭與和平」認知戰的檯面化，劇本的導演是北京，而馬英九與國民黨立委陳玉珍只是被擺上去的演員。

洪申翰指出，2019年習近平發表 《告台灣同胞書》，定調「九二共識」就是「謀求國家統一」、「實現一國兩制」，戳破國民黨一直以來「九二共識」的話術，引起台灣社會巨大反感，更讓原本自認勝券在握、同時也是北京大力助拳的國民黨，經歷了台灣主流民意的唾棄。

洪申翰說，北京經過四年前的經驗應該學到，不該在台灣大選年，再度粗暴地拿出強硬且具攻擊性的統戰言論，來刺激台灣社會，這樣只是間接會幫民進黨大力助選而已。包括他們涉台官員也清楚，以現在台灣的民意氛圍，2024年大選前，如果再強硬刺激反而會適得其反，付出預期外的代價。

洪申翰表示，今年三月中共兩會後，從習近平談話內容中可看出談論台灣的部分篇幅明顯變少，用字也「和緩」很多，當然軍事上還要觀察。國台辦系統在宋濤接管後，也可以看出一些想要避免刺激台灣的跡象，但習近平不會想承認這個「和緩」，是因為顧慮台灣人對主權的意志，會在2024大選年用力反彈，而應變出來的權宜之計。

「這不只是面子問題，而是如果承認了，那就會間接鼓勵中共鎮壓的其他反抗群體。」洪申翰強調，對北京來說，要找個理由來轉向「和緩」，於是將這個「和緩的功勞」包裝成禮物，送給他所屬意的政黨或候選人，將因果置換成「因為誰來交流，所以北京願意讓兩岸的情勢降溫和緩」，這時候他們就需要陳玉珍與馬英九，一起將這齣戲演出來。

洪申翰回憶，之前中共禁止台灣農產、食品、高粱，陳玉珍去談後才放行。馬英九則是總統蔡英文提出「四個堅持」時，少數站出來反對「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並批評這就是在挑釁對岸的檯面人物。

洪申翰分析，北京想做舞台給馬英九，拉高其發言權去主導藍營紛亂的兩岸論述，塑造「支持民進黨，兩岸就會緊張、就有戰爭風險，只有國民黨才能促進和緩或和平」的概念。總之，馬英九此行就是國共聯手打造「戰爭與和平」認知戰的檯面化，而這劇本的導演就是北京，馬英九或國民黨只是被擺上去的演員，馬英九辦公室日前稱「客隨主便」，誰是主、誰是客，不難分辨。

洪申翰表示，國民黨與馬英九其實只是北京搬出來的障眼法，利用這些棋子來誤導「和緩」的歸因，讓台灣人錯估主權意志的關鍵重要性。說到底，獨裁者最不希望看到的，就是它想高壓控制的人群，意識到其實自己很有力量，「這是他們最怕的事。」

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