　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中俄「戰略協作聲明」反台獨　外交部譴責：貶損我國主權

▲▼ 中國國家主席習近平出訪俄羅斯。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

中國國家主席習近平21日與俄國總統普丁共同簽署「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，載明俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分。對此，外交部22日嚴正回應，對於中國共產黨威權擴張主義政府持續在國際間發表貶損我國主權的不實論述，以及俄羅斯扈從中方為其侵略擴張的陰謀企圖唱和起舞，表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責。

「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」聲稱，俄方「重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措」。

對此，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權與法治的現代民主國家，中國共產黨專制政府則是多年來不斷迫害人權，恣意擴張，霸凌鄰國。中國共產黨政權任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部表示，中俄另於聲明中提及「雙方重申致力於堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則」，無疑是欺人騙術。自俄羅斯去年2月24日公然違反聯合國憲章，非法入侵烏克蘭，以及中國長期以軍機艦侵擾台灣及鄰近國家的乖張行徑，中俄兩國今日高談闊論，呼籲國際社會遵守聯合國憲章、避免人道危機，實係掩耳盜鈴的説法，而中俄威權合流對國際和平穩定及以規則為基礎的國際秩序所造成的嚴重危害，更令國際社會擔憂。

外交部表示，台灣是守護民主陣營的前線，台灣人民與政府將團結一致，共同防禦共產中國對台灣的文攻武嚇，並加強與民主陣營國家的協同合作，遏制威權擴張，守護台海和平與安全，進而維護印太地區的自由開放，以及全球的穩定與繁榮。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
今4縣市36°C↑！　明起變天
快訊／大谷翔平奪經典賽MVP！冠軍戰二刀流飆再見三振
神劇本！大谷飆164生涯最速　再見三振楚奧特
快訊／大谷翔平再見三振！　日本奪經典賽冠軍
大谷翔平好忙！牛棚、打擊兩邊跑　再秀超狂跑速
快訊／大谷翔平登板關門！　夢幻對決美國隊長
不怕MLB打者　日本投手「8人25歲以下」！球迷曝強心臟原因
三上悠亞「路邊喇舌傑尼斯偶像」！超猛照被挖
快訊／達比修有登板就被轟！　美國追回1分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發現金6000元開放登記　鄭文燦：25萬人登記、無塞車現象

蔣萬安靠追加減預算拚政見　柯文哲大酸：潮水退了就知道誰沒穿褲子

童振源出任駐新加坡代表　「深感榮幸、責任重大！」

馬英九出訪時間有玄機？　他點關鍵：對岸抓來跟蔡英文作對

藍議員陳偉杰擬挑戰新北第一選區　洪孟楷：我有十足信心守住這席

高嘉瑜握23檔股票「擁6張台積電」　總價額破340萬

黨主席有更遠大格局　王世堅：不認為賴清德會親自協調

馬英九赴陸爭議　柯文哲提「無罪推定」：怎麼先將別人貼標籤？

沈富雄爆王世堅選士林大同「不能說的祕密」　郭正亮曝勝選關鍵

馬英九訪中隨扈不配槍？　蔡明彥：特勤中心未做這樣的建議

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

普發現金6000元開放登記　鄭文燦：25萬人登記、無塞車現象

蔣萬安靠追加減預算拚政見　柯文哲大酸：潮水退了就知道誰沒穿褲子

童振源出任駐新加坡代表　「深感榮幸、責任重大！」

馬英九出訪時間有玄機？　他點關鍵：對岸抓來跟蔡英文作對

藍議員陳偉杰擬挑戰新北第一選區　洪孟楷：我有十足信心守住這席

高嘉瑜握23檔股票「擁6張台積電」　總價額破340萬

黨主席有更遠大格局　王世堅：不認為賴清德會親自協調

馬英九赴陸爭議　柯文哲提「無罪推定」：怎麼先將別人貼標籤？

沈富雄爆王世堅選士林大同「不能說的祕密」　郭正亮曝勝選關鍵

馬英九訪中隨扈不配槍？　蔡明彥：特勤中心未做這樣的建議

老公電腦偷藏身分證背面照　正宮抓包還被小三嗆：我們是真愛

普發現金6000元開放登記　鄭文燦：25萬人登記、無塞車現象

蔣萬安靠追加減預算拚政見　柯文哲大酸：潮水退了就知道誰沒穿褲子

賓士廂型車右轉...騎士煞不住滑倒鑽車底！消防人員花20分鐘救出

丫頭尪堅持AA「妳欠我2塊」！她理智線秒斷：斤斤計較…婚後財務規劃曝

童振源出任駐新加坡代表　「深感榮幸、責任重大！」

南消四大聯手新市區公所　聯合宣導清明防火防災

說好酷酷臉合照！心機汪「瞇眼吐舌」超搶鏡　媽笑：就你不合群

甜點控衝！25年台北最好吃「戚風蛋糕店」回來了　布丁限時買1送1

「脫罩」焦慮症上身！醫美人潮增　晶亮瓷雕塑下顎線打造Ｖ臉夯

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

政治熱門新聞

「中國銀行」外幣帳戶遭凍結　 高虹安存款逾1444萬「增243萬」

民調：賴清德36.2%、侯友宜24.8%、柯文哲19%

他揭林昶佐、吳怡農不選2024內幕

汐止驚見戰車冒黑煙　陸軍六軍團回應了

侯友宜民調滑鐵盧　他曝關鍵：「這點」比不上韓國瑜

登記6000元！22起日每日兩組

6000元今登記　陳建仁喊別緊張：3／27免分流更輕鬆

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

許淑華稱徐巧芯「毀滅性」相簿是狗仔　本人反嗆：一起看血流成河

侯友宜2024信心十足就等東風起？　他曝接到一通電話：會讓人好看

徐國勇傳戰「這2區」　王世堅：只能祝福高嘉瑜

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

民調：6成9民眾不信「國民黨帶來和平」

更多熱門

相關新聞

岸田文雄與澤倫斯基會談　承諾追加5億美元援助

岸田文雄與澤倫斯基會談　承諾追加5億美元援助

日本首相岸田文雄密訪基輔，當地21日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，會後召開聯合記者會，譴責俄羅斯非法侵略行為。岸田也宣布，日本將額外向烏國提供合計5億美元的軍事及能源支援，並邀請澤倫斯基視訊參與5月廣島G7峰會。

白宮：無跡象表明普習能結束戰爭

白宮：無跡象表明普習能結束戰爭

馬英九訪陸隨扈是否配槍？　蔡明彥：密切與馬辦聯繫跟討論

馬英九訪陸隨扈是否配槍？　蔡明彥：密切與馬辦聯繫跟討論

中俄深化合作　北京背後盤算包含台灣

中俄深化合作　北京背後盤算包含台灣

增加對中輸油氣　普丁：建西伯利亞力量2號管線

增加對中輸油氣　普丁：建西伯利亞力量2號管線

關鍵字：

中國大陸俄羅斯台灣外交部

讀者迴響

熱門新聞

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

雨擴全台！　這2天「下更大」

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

有易怒體質星座Top 3

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

大谷要在冠軍戰登板　天使開綠燈

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商前

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面