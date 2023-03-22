馬英九訪陸隨扈是否配槍？　蔡明彥：密切與馬辦聯繫跟討論

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九3月27日至4月7日赴中國大陸進行祭祖和學術交流，傳出對岸不予許馬的隨扈配槍，馬英九辦公室也表明隨扈不配槍。對此，國安局長蔡明彥今（22日）表示，針對馬英九訪陸維安，國安局跟馬辦保持密切聯繫跟討論，確保卸任元首出訪維安的順利，由於案子還在規劃，按慣例這時間點不會把每個細節，做太多說明。

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡明彥22日至立法院外交國防委員會專案報告「近期印太區域情勢對我國影響之研析與因應」，並備質詢，這是蔡上任國安局長以來，首次赴立法院備詢。

會前媒體針對馬英九赴陸祭祖隨扈配槍問題，目前跟大陸交涉狀況到哪？蔡明彥回應，馬英九訪陸特勤維安的配置，國安局跟馬英九辦公室保持密切聯繫跟討論，確保卸任元首出訪維安的順利；至於相關細節，由於案子還在規劃，按慣例不會把每個細節，特別是維安人員器械配戴等物品，在這時間點做太多說明。

媒體追問，陸委會說馬英九訪陸變兩岸促統棋子？蔡明彥說，馬英九已經解除境管，事前事後跟總統府申報，且配合《兩岸關係條例》規定，應該就可以來進行相關訪問。

對於不配槍會不會尊嚴掃地？蔡明彥表示，卸任正副元首到國外進行訪問，都會依照每一次不同狀況做安排，前副總統連戰卸任後14次出訪，只有一次配槍，而前副總統蕭萬長出訪則完全沒配槍。

有關總統蔡英文月底出訪隨扈配槍一事，蔡明彥說，針對總統即將出訪地點維安配置，都會跟受訪國警政、治安首長，確保總統出訪安全。