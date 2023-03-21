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3年才追到！超正女友「躺床1舉動」討愛愛　直男冷感：該怎麼辦

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO追到心目中的女神，卻發現女友很重慾。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我該怎麼做？」一名男網友透露，苦追3年才把到現任女友，如今女神就躺在他旁邊，一邊撫摸還開口想要進行肉體交流，連番舉動卻讓原PO崩潰了。原PO頓時變成鋼鐵直男，向女友表示就怕有意外降臨，也擔心保險套不靠譜，接著安撫女友明天再說。而文章曝光後，讓網友不禁開嗆「你還是男人嗎？」

一名男網友在Dcard表示，讀書的時候，第一次見到女友就被她的美貌煞到，甚至還浮誇直呼「連小孩的名字都想完了」，於是展開一步步追求，想盡辦法踏入女方的生活圈。

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終於皇天不負苦心人，原PO花了近3年時間才擄獲女友的芳心，不料實際交往後，原PO才發現女友特別重慾，反讓原PO崩潰了。

原PO哀喊，最近睡覺的時候，女友會一直撫摸原PO的大腿，「重點是越摸越近！都快碰到GG啦」，接著甜喊想要激戰一番。對此，原PO猶如鋼鐵直男般，坦言可以接受交歡，但怕意外突然降臨，也不知道保險套能不能相信，若讓女友吃避孕藥感覺更傷身。

一番話秒讓女友露出失望的眼神，原PO還反安慰「先休息，明天再試看看！」對此，原PO也求問該如何是好呢？

文章曝光後，全場網友開嗆，「不是說小孩名都想好了，哪有什麼意外？」「重慾？要不我來吧？小孩名字可以再換」、「去結紮，做到爽」、「你還是男人嗎」、「你好沒用」、「追三年...小孩名都想好？但現在不敢動，你的腦袋還好嗎」、「要不要考慮出家阿」、「其實事前避孕藥不傷身還可以調月經，但事後避孕藥很傷身」。

▼全場砲翻。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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