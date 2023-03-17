林襄IG追蹤160萬人「峮峮粉絲僅92萬」！鄉民揭殘酷現實：怎麼比

▲峮峮最近因為應援在台灣開打的世界棒球經典賽而再受注目。（圖／翻攝自峮峮IG）

記者施怡妏／綜合報導

近日2023世界棒球經典賽開打，讓台灣許多啦啦女神受到關注，其中峮峮、林襄一直都是隊上的高人氣成員，就有網友指出，峮峮長相可愛，還擁有E罩杯的好身材，笑起來給人一種鄰家大姊姊的親切感，可是IG粉絲人數卻輸給林襄，貼文一出掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「峮峮粉絲追蹤數為何不如林襄？」峮峮長得可愛，還有天然好身材，沒有不良嗜好，「頗有身材好的鄰家女孩氣質，奶大而讓人不會有距離感」，這麼有親切感的女生，IG粉絲追蹤數卻只有92.5萬人，反觀林襄，至今已有160.7萬粉絲，「有八卦嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友紛紛表示，「出來得早，肥宅喜新厭舊的速度很快」、「年紀有差，紅了後也包起來了」、「峮峮現在走衣服穿回去的路線」、「因為都選奶大的」、「林襄的媒體操作就很厲害」、「都有嬸味」、「區區天然之物怎麼跟高科技比」、「因為年代不同啊」、「老了又談戀愛，人氣下滑很正常」。

也有不少粉絲留言力挺，「峮可愛多了」、「這種肉肉才可愛」、「有肉才是極品，傻傻的」、「峮至少腦袋樂勝」、「峮峮這樣我還是可以的，只是她不要」、「峮峮是可愛型的」、「峮峮自然不做作，又可愛」、「起碼人家沒整，肉肉的也蠻可愛的」、「林襄太瘦，微肉的身材才讚」、「林襄給你們，不要跟我搶峮峮」。