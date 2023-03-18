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社會 社會焦點 保障人權

他不爽女友劈腿「找68歲小王」　討賠償不成...反被6人押走談判

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在2月底接獲報案，指有1名男子被人帶上車押走，最後警方循線將人救出，事後發現，被害人因不滿女友劈腿與另名男子發生性關係，要求對方賠償，對方認為被仙人跳，找來5名友人助陣，談判不攏就將被害人押往北投民宅，事後被害人趁隙報警才驚險獲救。

警方調查，24歲的蔡姓男子因懷疑34歲的陳姓女友與68歲的李姓男子「有一腿」，所以要求李姓男子拿出金錢賠償，雙方約在萬華一處旅館談判，最後裡男不滿認為被仙人跳，直接找5人將蔡姓男子強押上計程車。

▲▼蔡姓男子被帶往北投民宅，最後順利被警方救出。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蔡姓男子被帶往北投民宅，最後順利被警方救出。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔡姓男子被李男以及另名男子坐計程車前往北投溫泉路一處民宅，另外李男的4名友人則開車在後面尾隨，蔡姓男子被帶往北投後趁隙透過朋友報警，警方獲悉後立刻追查，並在北投民宅內救出蔡姓男子。

李姓男子到案後表示，因為與蔡姓男子的陳姓女友發生性關係，但是雙方是你情我願，但蔡姓男子突然跳出來「索討賠償」，認為被仙人跳才會撂人助陣談判，警方訊後依照妨害自由將李等人送辦。

▲▼蔡姓男子被帶往北投民宅，最後順利被警方救出。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蔡男被女友戴綠帽「索討賠償」，約談判反被強押上計程車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步了解，蔡男、陳女以及李男均有毒品前科，不排除陳女和李男因毒品發生性關係，最後被蔡男知道才出面索討賠償，但李男則認為蔡男、陳女是在搞仙人跳，所以才會相約談判。

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