洗鴛鴦浴「女友沐浴乳挑逗」男急喊別動　一票人看原因炸了：很噁

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前和女友心血來潮洗鴛鴦浴，原本他打算洗澡時順便小便，無奈此舉嚇到女友，只好先憋著，怎料對方接著擠沐浴乳幫他洗澡，還從背後環抱，瀕臨爆發邊緣的他連忙制止道，「先不要碰我！」而這句話瞬間惹怒女友，讓他不知如何是好，至於在淋浴間尿尿一事，也掀起激烈論戰。

網友在Dcard苦惱表示，「女友平常要上班，很少來我租屋睡，久久過來一次，今天心血來潮，我們打算一起洗澡，因為我習慣洗澡時順便尿尿，結果她好像被嚇到了，我請她站到角落一點，說自己尿急，但她突然拉高音量，說不能這樣尿會噴到其他地方，很髒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，他嚇到縮了一下，便努力憋回去；此時，女友才鬆一口氣，緊接著就擠了一堆沐浴乳，要幫他洗澡，「但我感覺快剉出來了，被摸身體又一直聽到蓮蓬頭的流水聲，最後一根稻草是她從背後環抱我，不過現在不是恩愛的時候啊！我的小兄弟快不行了！」

此時，原PO用稍微正經的語氣，急喊「先不要碰我！」沒想到，女友覺得他在兇自己，還說明明可以好好講，如果先表明身體不舒服，就不會碰他了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

眼看原是情慾流動的鴛鴦浴，卻被整個搞砸，還惹女友不高興，他不禁無奈直呼，「欸不是吧！我尿急阿，難道看不出來嗎？後來快速洗澡結束這回合，但她好像心情很差的樣子，我也不知道怎麼辦？」

對此，網友們紛紛回應，「為什麼不尿在馬桶，這什麼噁心習慣，竟然還不少人」、「我跟男友都會洗澡尿尿，洗完澡再用刷子把淋浴間刷一遍，清理乾淨」、「好好喔，上次洗色色的澡不知道什麼時候的事情了」、「為什麼要憋尿？可以尿完再繼續洗阿」、「明明有馬桶為何要邊洗邊尿，就算尿對得多準，細菌還是會濺得到處都是，衛生紙、衣物、沐浴用品等等的東西都會被濺到」。

但也有一派人直呼，「為啥很多人說很噁？噁心的點是？不是順便洗澡了嗎？尿至少是無菌的，很多用品更髒，也沒看你們認真在消毒」、「說很噁的人，最好每天都把手機消毒的乾乾淨淨的」、「之前看過有泌尿科醫師說，尿液其實是從腎臟過濾出來的，經過輸尿管儲存於膀胱裡，因為密閉系統，反而是很乾淨的」。