弟弟女友來同居「內衣丟廁所」！姊聽2人呻吟超頭痛：怎麼趕走？

▲女子對於弟弟女友的行為感到十分生氣。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



網搜小組／柯振中報導

兄弟姊妹如果有了伴侶，本應該是讓人感到開心的事情。不過，一名女子的弟弟先前交了女友，近期跑來他們家住，沒想到生活習慣十分糟糕，不但將貼身衣物丟在廁所，甚至還會亂動她的保養品，甚至連平時發出呻吟時，也不會含蓄一點，讓她感到十分崩潰，希望網友能夠幫忙，想出讓2人搬走的方法。

這名女子在「爆怨公社」訴苦，弟弟去年與現任女友交往，原先大約每個月來住一次，當時進家門時，能感覺到對方十分冷漠，就算看到也不會打招呼，但因為不是很常見面，所以決定睜一隻眼閉一隻眼。

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這陣子弟弟的女友算是「住進來了」，雖然印象不好，女子仍舊保持著良好的態度、把對方當成妹妹來照顧，而父母也十分熱情，就連餐桌上也會多擺一副碗筷。

不過，弟弟的女友除了冷漠以外，似乎也不太懂得感恩，甚至還會嫌棄「晚餐煮太油」，讓女子十分傻眼，媽媽看在弟弟的面子上，也沒辦法多說什麼，只能由她稍微提醒弟弟，希望能有所改善。

▲除了內衣褲亂丟，弟弟的女友還會闖入她的房間，擅自拿化妝品、保養品及保健食品來用。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



豈料最近又發生一連串的事情，弟弟的女友不但擅自闖入她的房間、偷偷使用化妝品及保養品，甚至還拿她的保健食品來吃，被抓包以後，還理直氣壯嗆「借用一下不能嗎，又不是偷走」，態度十分囂張。

此外，弟弟的女友上廁所也不會沖水，生理期來臨時，還會把經血滴在馬桶上，甚至洗完澡以後，還會把貼身衣物扔在廁所裡，逼得女子不得不幫忙善後。

更加誇張的是，弟弟與女友在恩愛時，女方發出幸福的呻吟，也不懂得要收斂，還被女子聽到了好幾次，十分令人尷尬，明明已經數度提醒，對方還是不會改進，讓她相當苦惱，不曉得如何解決這種困擾，「還有什麼辦法可以把他們趕出家？」

▲儘管已經數度明示、暗示，對方仍沒有改進，讓一家人相當頭痛。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



弟弟女友超沒禮貌的行為曝光，不少網友留言怒轟，「我的個性是會直接噴，不用客氣」、「房間門鎖起來，她的內衣褲用夾子夾起來，丟回妳弟房間」、「我會連我弟一起轟出去！自己帶回來的自己處理，」、「她在家應該也是大小姐當慣了，才會這麼不懂事」、「當面嗆他，妳脾氣太好了。」

不過，也有人看完內衣丟廁所的照片後，不斷歪樓回應，「蠻大的」、「36大D」、「難怪弟弟這麼順從」、「這個尺寸可以」、「哇屋～大」、「我只想知道這張物品是欺敵用～還是實際值。」