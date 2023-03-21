馬英九赴陸助侯友宜兩岸論述？　朱立倫：候選人會捍衛中華民國

▲朱立倫、侯友宜昨日共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，而馬先前提及新北市長侯友宜缺乏國際兩岸論述，外界關注馬去中國是否會協助。國民黨主席朱立倫今（21）日受訪則說，祝福馬英九這次祭祖及青年交流活動可以順利，希望對兩岸和平有正面幫助，國民黨立場清楚一定是捍衛中華民國，總統、立委候選人都會秉持這樣的原則，讓兩岸更和平。

朱立倫今天上午出席彰化縣黨部主委布達典禮。朱祝福馬英九這次祭祖及青年交流活動可以順利，希望對兩岸和平有正面幫助，國民黨立場清楚，一定是捍衛中華民國，一定是堅守民主自由，希望維護兩岸和平區域安全，是國民黨一貫立場。

朱立倫也強調，國民黨在維護兩岸和平上不但遵循中華民國憲法及相關法律，還有多年來努力的成果，每一位從政同志，從主席到地方首長，都遵循這樣原則做交流，兩岸論述是全黨一致，這是重要基礎，總統候選人、立委候選人都會秉持這樣的原則，讓兩岸更和平，讓民眾過安定好日子，這是最重要目標，祝福馬英九這次去祭祖、青年交流很成功，一切順利。