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最新民調：藍綠政黨認同大震盪　國民黨流失164萬支持者

▲▼台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰即將到來，台灣民意基金會21日上午公布本月最新民調，關於台灣人的政黨認同，綠營認同者增加至3成4，藍營認同者減少到2成3，還有3成6中性選民。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，若換算成實際人口數，綠營回流近64萬認同者，藍營流失164萬認同者，形同藍營在3個月間，就把去年底因地方選舉大勝獲致的政黨認同紅利12.6個百分點花掉63.49%，恐是大傷。

台灣民意基金會今天上午公布「國際情勢、政黨競爭與2024總統大選」最新民調。

最新民調顯示，當被問及「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」結果發現，12%民眾表示非常接近民進黨，21.8%還算接近民進黨，18%還算接近國民黨，5.1%非常接近國民黨，35.6%中性選民（或獨立選民），7.3%不知道、拒答；換句話說，3成4是綠營認同者，其中深綠1成2，淺綠2成2，同時，有2成3是藍營認同者，其中5.1%深藍，1成8淺藍。

游盈隆表示，民調結果顯示，綠認同者比藍認同者多10.7個百分點，從另一個角度看，目前台灣藍綠勢力比率是1：1.46，也就是說，綠認同者是藍認同者的1.46倍，這是2023年最新的藍綠基本盤，同時也代表著，台灣政黨認同再度出現罕見大幅震盪，繼3個月前民進黨認同大崩盤後，3個月後國民黨認同也出現大崩盤，兩大黨認同先後崩盤，這是台灣政黨史上第一次，將對2024總統與立委選情帶來巨大的影響和衝擊。

游盈隆分析，3個月前，綠認同者30.5%，現在是33.8%，小增3.3個百分點，如果換算成實際人口數，等於回流近64萬認同者；同樣地，3個月前，藍認同者飆升到31.6%，現在是23.1%，銳減8.5個百分點，創下國民黨政黨認同史上單次最大跌幅，如果換算成實際人口數，等於流失164萬認同者，「變化之大令人咋舌」，主要是源自國民黨認同的巨幅萎縮，而非民進黨認同的大幅攀升，這一定程度上反映了過去3個月整體政黨競爭的結果，對即將到來的2024總統與立委選舉意義重大。

游盈隆補充，從長期趨勢看，民進黨這次政黨認同回升3.3個百分點，相較於3個月前因地方選舉慘敗而重挫10.5個百分點，只能說是稍稍回魂而已，反觀國民黨這次重挫8.5個百分點，形同將3個月前因地方選舉大勝獲致的政黨認同紅利12.6個百分點花掉63.49%，才是大傷。

此外，在台灣人的政黨支持傾向方面，28.8%民眾表示支持民主進步黨，17.9%中國國民黨，15%台灣民眾黨，4.4%時代力量，3.9%台灣基進，2.1%其他政黨合計，25.2%沒特別支持哪一個政黨，2.6%不知道。

游盈隆指出，本月政黨支持的最大亮點是國民黨重挫9.2個百分點，以及兩小黨的回魂，民進黨支持度略升1.9個百分點，達到2成9，坐穩第一大黨的位置；國民黨支持度重挫9.2個百分點，只剩1成8，回歸第二大黨；民眾黨上揚2.7個百分點，到達1成5，位居第三大黨；時代力量上揚3.3個百分點，台灣基進上揚2.9個百分點，雙雙脫離滅頂邊緣，中性選民下降4.1個百分點。

游盈隆表示，還記得國民黨2月支持度旱地拔蔥躍升5.6個百分點，到達27.1%，不但創下2019年10月以來的最高紀錄，也是2019年7月以來第二次超越民進黨，成為第一大黨，但好景不常，這樣的稀有榮景竟只維持1個月，就被打回原形，此外，國民黨認同經歷三個月掉8.5個百分點，而支持度一個月就掉9.2個百分點，形同流失近180萬支持者，可見過去1個月是關鍵，究竟發生了什麼事？需深切反省檢討。

本次調查訪問期間是2023年3月13日至14日兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1073人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲▼台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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