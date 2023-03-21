馬英九訪陸「民進黨很怕」　她分析：國民黨應理直氣壯

▲前總統馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九將於3月27日展開訪陸行程，與總統蔡英文訪美撞期，引發討論。對此，資深媒體人陳鳳馨分析，民進黨其實很害怕，而國民黨應該理直氣壯，因為民進黨去年在九合一敗選後已提出「和平保台」。

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，預計將到上海、南京、武漢、長沙、重慶，不會臨時規畫到北京，也不會會見北京相關人事。

巧合的是，蔡英文同月底也預計計出訪我中美洲友邦國家與過境美國，有民進黨人士認為這是故意「撞期、互別苗頭」。對此陳鳳馨在《少康戰情室》表示，馬英九事先能知道蔡英文的行程嗎？他既然不知道要怎麼一兩個月前就先安排好撞期？當民進黨出來喊，可見得他們多怕，因為新聞上就會呈現分庭抗禮，國民黨的人越是大大方方，全面祝福，這件事對國民黨越加分，但如果小心翼翼，那這個加分就不會加在國民黨身上，只要國民黨覺得正正當當，民眾就覺得有道理。

陳鳳馨說，馬英九訪陸不管哪年都是1／3，1／3贊成、1／3反對，剩下就是1／3的中立選民如何看待，如果這件事在2019年，那時候絕對是負分，現在剛剛好相反，像九合一選完民進黨去檢討「抗中保台」，國民黨為什麼不大方接受「和中」，民進黨都改口「和平保台」，國民黨為什麼部理直氣壯用和平的具體行動，告訴大家這件事對台灣就是好的？