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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抵消蔡英文訪美影響？　小笠原估：馬英九訪陸對兩岸正面效應不高

▲前總統馬英九出席二二八事件76週年紀念活動並致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對前總統馬英九將於本月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，日本學者小笠原欣幸20日表示，由於總統蔡英文將在相同時間訪問美國，馬英九訪陸有助於抵消蔡訪美的影響。但自今年初以來，中國大陸對台灣的措辭雖較溫和，可對台施加軍事外交壓力並未減輕，「若這種情況沒有改變，馬英九訪陸對兩岸產生正面效應的可能性恐怕不高。」

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九將在本月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與大陸學生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，「而這也是自1949年，兩岸分治74年第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。」

小笠原欣幸透過臉書發文表示，根據《國家機密保護法》規定，台灣總統在卸任後5年內受到出國限制，而馬英九自2016年5月卸任已經超過5年，因此不受赴中參訪的限制。另根據《兩岸人民關係條例》，馬英九需在出發前2天提交大陸地區訪問申請書，並在返回台灣後7天內提交報告書。

小笠原欣幸指出，大陸國台辦20日於記者會中表態「歡迎馬英九先生訪問大陸」，並強調會提供必要的協助；不過，令人關注的是馬英九訪陸對2024總統選舉的影響。對馬英九而言，在兩岸關係緊張情勢下，他可能希望表現出國民黨能夠主導、推動對話並緩和兩岸緊張關係，從而使選戰對國民黨有利。

然而，對於中國大陸而言，小笠原欣幸說明，馬英九在清明節期間訪陸，恰巧符合習近平所提倡的「兩岸一家親」。再者，由於蔡英文將在相同時間訪問美國，馬英九的訪問也有助於抵消蔡英文訪美的影響。而民進黨部分，他們可能會批評馬英九訪陸行程，加強「國民黨等於親中」宣傳。對美國而言，則會因反中姿態，升高對國民黨的警惕。

小笠原欣幸認為，國民黨和民進黨核心支持者在兩岸關係上的看法已經固化，可以預見雙方陣營的交鋒將會變得更加激烈。另一方面，台灣多數選民的立場是拒絕統一，但支持與中國大陸的對話，馬英九訪陸將與「疑美論」的動向相互影響。

「自今年初以來，中國大陸對台灣的措辭雖較溫和，但對台灣施加的軍事外交壓力並未減輕。」小笠原欣幸透露，共機持續越過台灣海峽中線飛行，而共艦則頻繁接近台灣本島。在外交方面，宏都拉斯正考慮與台灣斷交，轉而與中建交。

小笠原欣幸表示，習近平對台政策常有「胡蘿蔔加大棒」情況，使得各自產生的效果相互抵消。他也推測，若這種情況沒有改變，馬英九訪陸對兩岸產生正面效應的可能性恐怕不高。

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