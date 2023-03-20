快訊／0+n上路首日！今確診數大降15%　本土+5411

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增5,411例本土個案及133例境外移入，另確診個案中新增28例死亡。而今是0+n上路第一天，發言人羅一鈞表示，今天降幅達到15%，推測有些人可能是周末檢驗陽性，想要適用新制，所以沒有就醫通報。

羅一鈞表示，今天公布本土個案有5,411例，比上周一公布的6,435，減少15.9%，下降幅度跟前幾天7％、8％相比，有大幅增加情形。

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雖然今是0+n正式上路，但根據規定，只要在3/19前檢驗陽性，3/20~3/26仍可以使用舊制，可以申請居家隔離通知書請領保險，也可以用視訊方式看診，但如果是3/20才檢驗陽性，要用實體診療方式看診。

羅一鈞指出，預計明天會開始以新制確診數為主，主要只有「中重症」確診病例，不過因為還有補通報的緩衝期，所以這兩天仍會有補通報的個案數，預計補通報會在今天和明天完成，會呈現在星期二和星期三的數字。

羅一鈞直言，預計星期四整個系統個案數才會比較穩定，緩衝期結束後，星期六的數字會在星期天公布，預計下周一會完全是新制確診中重症數字。

▲3/20確診數。（圖／取自疾管署網站）