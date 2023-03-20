輕症免隔離「怕確診者趴趴走」　招名威籲做好3件事：當感冒對待

記者黃翊婷／綜合報導

新冠輕症免隔離通報今日（20日）上路，毒理專家招名威表示，「是時候該調整一下心態了」，民眾可以把確診當成一般感冒對待，畢竟現在的症狀不像早期那樣嚴重，不會過度影響生活，「但確診的前幾天還是具傳播力的，一個不小心就會感染他人」，所以要記得做好3件事，分別為戴口罩、保持距離不群聚、有生病徵兆一定要告知。

▲確診輕症即日起免隔離。（圖／ETtoday資料照）

指揮中心公布，自3月20日起實施新冠輕症免隔離通報，但建議進行「0+n自主健康管理」；僅有符合COVID-19併發症（中重症）條件民眾需通報並隔離治療。

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▲0+n自主健康管理說明。（圖／指揮中心提供，下同。）

招名威在臉書發文中表示，很多人會擔心輕症免隔離開始之後，會有很多確診者在外面趴趴走，「不至於，因為大部分的人都確診過了啦。是時候該調整一下心態了，與其說把確診當感冒，倒不如是要把確診當作像是在面對一般感冒那樣對待。平常感冒的時候，應該也不會有人在家休息一個禮拜不來上班吧？」

招名威提到，確診和感冒的情況類似，都是前2天比較不舒服，這時候請假在家休息就好，後續再視情況決定是否要回公司上班，但要記得3件事，首先是進公司就要戴上口罩；第二是吃飯與同事保持距離，不群聚；第三是有生病徵兆一定要告知，不要偷偷不舒服在那邊傷害自己同事。

招名威建議，公司端也可以進行規範，有請過病假的員工皆強制戴上口罩5天，若擔心確診員工傳染會造成公司績效不佳，可以參考國外的方式，在公司挪出一個空間給無症狀的員工工作，以確保短期內其他人不會受到影響。

最後，招名威提醒，雖然現在確診症狀不像早期那樣嚴重，不會過度影響生活，「但確診的前幾天還是具傳播力的，一個不小心就會感染他人」，所以希望大家發揮公德心，不舒服時把口罩戴上，就醫後好好休息，不要出來害人。

▲輕症者就醫建議。

指揮中心也提到，雖然多數新冠感染者均為輕症或無症狀個案，但病程中仍有機會發展為中重症，民眾自行快篩陽性後，若出現以下8大重症警示症狀應該儘速就醫。

1、喘或呼吸困難

2、持續胸痛或胸悶

3、意識不清

4、皮膚/嘴唇或指甲床發青

5、無法進食/喝水或服藥

6、過去24小時無尿或尿量顯著減少

7、收縮壓<90mmHg

8、無發燒之情形下心跳>100次/分鐘