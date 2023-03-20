醫籲「新冠輕症維持通訊診療」　薛瑞元：基層醫說不要

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今正式放寬輕症免隔離，同步也取消視訊診療，僅保留偏遠地區、離島等地持續實施。但有基層醫師認為，應該保留通訊診療，避免其他民眾被感染。對此，衛福部部長薛瑞元今直言「有詢問過基層醫師，但是否要維持通訊診療，都用健保給付，但他們不要。」

配合今防治政策調整，指揮中心也同步修訂相關配套措施，包括取消健保卡資料上傳COVID-19檢驗結果自動通報「嚴重特殊傳染性肺炎」方式，取消確診者自主疫調回報機制、取消居家照護遠距諮詢和通訊診療等服務。

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針對取消通訊診療，近期不斷有基層醫師認為應該暫時維持，直到新冠肺炎患者重症住院率下降到和流感類似，再取消通訊診療。

但薛瑞元今回應，遲早要走到這一步，現在確診免隔離，在這樣的情形下，輕症患者本來就可以出門，這是必須要冒的風險，從數據來看，大部分都屬於輕症，對於社區來說，也不一定會造成多大的風險，這風險是可控的。

他直言，既然在社區裡面活動，代表都有可能接觸到其他民眾，和在診所碰到這些民眾的機率是一樣大的，不是說到診所才容易傳染，整體而言還是必須要走到這一段。

至於是否要維持遠距通訊診療，薛瑞元透露「也有跟基層醫師討論，將來不針對新冠肺炎，包含所有傳染性疾病，是否都要維持通訊診療，且都用健保給付，但是他們說不要。」



