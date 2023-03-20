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新冠確診數「新舊制」交接！羅一鈞估「未來每日約400～800例」

▲▼快篩陽性。（圖／達志影像／美聯社）

▲未來指揮中心公佈確診數會以「中重症」病例為主。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增5,411例本土個案，比上周一大幅下降15%，而今也是輕症免隔離通報新制上路首日，發言人羅一鈞表示，預計明天會開始以新制確診數「中重症」為主，以每日8,000例推估，未來每日數字大概會落在400~800例左右。

針對未來確診數字公布，羅一鈞說，之後會以「中重症」確診病例數為主，但因為3/20~3/26是緩衝期，所以這一周新舊制會交雜，所以也會有補通報的個案數，預計補通報會在今天和明天完成通報，會呈現在星期二和星期三的數字。

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羅一鈞表示，預計星期四整個系統個案數會比較穩定，等待緩衝期結束後，星期六的數字會公佈在星期天，預計下周一會完全是新制確診中重症數字，若以目前每天確診是8千例左右來算，預估系統穩定後，確診數大概會落在400~800例之間。

而在舊制方面，羅一鈞提醒，只要在3/19前檢驗陽性，3/20~3/26期間仍可以使用舊制，這段時間是可以通報補申請、補上傳的緩衝期，但適用條件是3/19或3/19以前快篩陽性的民眾，可以用居家隔離通知書請領保險，也可以用視訊方式看診，如果3/20才檢驗陽性，要用實體診療方式看診。

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