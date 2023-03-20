茶水倒太滿！行政祕書被依「不符條件」開除　公司：想走程序就走

▲女子因為給公司客人倒水倒太滿，隔天就被開除。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

這合理嗎？大陸有一名女大生，大學畢業後入職山西一家公司，卻因為在開會期間，給客人倒茶水太滿，隔天就收到解雇通知書，讓她覺得太扯。對此，涉事公司也做出回應了。

女大生畢業後2月23日入職太原市一家公司，進入試用期，本月9日下午開會時，在為客人倒茶時，因為倒很滿，隔天就被開除，她坦承雖然水加多了，但是距離杯口還有1、2公分，絕對沒有溢出來，公司覺得她不太符合錄用條件，希望她主動離職。

▲女大生收到公司解雇通知書。（圖／翻攝自微博）

女大生公開主管錄音，可以聽到公司以其「倒水太滿」為由，要求解除勞動契約，但是她不同意，結果隔天就收到解雇通知書，「報酬肯定是要支付的，但是沒有支付」。對此，公司一名工作人員回應，表示不清楚詳情，「她有她的途徑，該找什麼去找什麼，我不清楚」。

女大生向《九派新聞》透露，現年23歲的她是整個公司的行政，會議期間倒了3、4輪水，只有一杯較多，且離杯口還有距離，結果隔天就被開除，之後公司未再聯繫過她，她相當不滿意公司的做法，只希望公司能結清工資，並賠償半個月薪水，當地勞工監察大隊介入調查後，公司只給她寫了一個收據，金額為1314元人民幣，但賠償金還沒拿到，已經申請勞動仲裁，維護自身權益。

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