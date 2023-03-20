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12星座一周運勢！金牛「須留意破財」　處女摩羯天秤整體運勢佳

（示意圖／pixabay）

▲12星座本周（20日至26日）運勢曝光。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到3月的第４周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了3月20日至3月26日的12星座的運勢，其中處女、摩羯、天秤的整體運勢都十分不錯，而金牛座在承襲了上周的好運，本周事業運持續旺盛，但金錢運方面則有嚴重問題，須慎防財物損失。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升／太陽星座：白羊座

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心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你將會有一些奇思妙想，希望能優化工作或社交活動的進行。你的財運有些計畫或花費得不到他人的不支持，而會遇到一些阻礙。建議耐心等待，不要過份堅持並避免爭吵。生活上將特別有享受美食的機會，可以排遣你鬱悶的情緒。

上升／太陽星座：獅子座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你最近有些懶洋洋的感覺，縱使有新主意，但缺乏行動力。工作上將會有好消息，事業上可能會有突破性的發展，新的合作夥伴為您帶來新衝擊和機會。意外支出較多，需要注意財務狀況。人際關係方面需要特別留意，避免因小事而起爭吵。

上升／太陽星座：射手座

心情天氣：晴時偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你的桃花運將會不錯，有機會可以結交各種不同類型的異性，但要注意不要過分理想化而把緣分推遠。

此外，可能因為約會或活動變多而增加了不少支出，建議需要適當調節。最後要提醒你要小心與長輩上司的交流，可能因為比較急躁而產生磨擦，建議冷靜應對，調整自己的態度和言行，避免不必要的麻煩。

上升／太陽星座：金牛座

心情天氣：陰天

整體運：★★★

愛情運：★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你近期特別需要注意自己的財務管理，避免因不可控的意外或合作夥伴而引發金錢上的損失。工作方面，貴人運不錯，可能會有工作機會找上門，你可以好好把握。然而，愛情運不太理想，正在尋找新戀情的你，可能需要耐心等待，熱戀中的你也要小心爭吵。

上升／太陽星座：處女座

心情天氣：晴天

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你在這一週桃花運非常旺喔！有機會遇到心儀對象，並有機會發展成親密關係。工作方面，會感到動力十足，想要拼搏一番，追求更高的成就。另外，與同事之間的合作和諧相處非常重要，請務必保持良好的溝通和協調。

上升／太陽星座：摩羯座

心情天氣：晴時偶雨

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析：你將會對家居佈置帶來新風貌，不過小心在過程中避免意外和損毀。此外，你在本週容易遇到心儀的對象，建議可以適當地展現自己的魅力和優點，但由於你的性格比較保守，可能會覺得難以開始而直接喊”卡”。工作方面，可能會比較忙碌，小心注意細節和流程，確保工作順利。

上升／太陽星座：雙子座

心情天氣：炎熱

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：本週會比較繁忙，可能需要兼顧同事的工作，雖則你不介意多付出，但莫忘自己的本業，避免自己本分沒做好而引起上司不滿。本週你可能會有莫名的購物慾，小心過度消費。戀愛運勢平平，即使有心儀的對象出現，也建議你採取保守策略。

上升／太陽星座：天枰座

心情天氣：雨過天晴

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：本週可能會對生命的意義、神秘學或心靈成長產生濃厚的探索慾望。創業中的你可能會有來自遠方的合作夥伴出現，開發新的項目，規劃時需從長遠的未來著眼。戀愛方面，你正在尋求戀愛感覺的依附感，儘管你有很多渴望，但運氣平平。

上升／太陽星座：水瓶座

心情天氣：大雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：本週你的工作相當繁忙，可能無法享受休閒的時光。感情方面，需要特別騰出時間與晴人相處和溝通，以避免誤會的發生。此外，本週也需要注意交通，避免因精神恍惚而導致意外狀況出現。此外，財運方面需要把錢花在刀口上面，才能在未來減少自身壓力。

上升／太陽星座：巨蟹座

心情天氣：晴朗舒適

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：本週是一個與他人互動、參與團體活動的好時機。此外，可能會與友人參加家庭聚會，享受悅愉的氛圍。工作方面，會有新的想法和計劃，這些想法可能對你未來的職業產生積極的影響。但也要注意工作與戀愛之間的平衡，同時可能會有小人對你造成一些阻礙。

上升／太陽星座：天蠍座

心情天氣：雷陣雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：工作上將會遇到一些波折，可能是因為人事上的變動或市場上的變化。所幸平常工作認真的你有貴人幫助，他們會提供寶貴的建議和支援，讓你可以迎刃而解。戀愛運則呈現出你太專注於自己眼前的事物上，而對愛你的人不夠關心，建議你要多提醒自己把愛說出口喔！

上升／太陽星座：雙魚座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：愛護家人的你，本週有可能額外花費在家庭上，但是家人沒有反饋你的善意，讓你感到有些失望。近期可以規劃一個短期旅行，讓自己的身心放鬆一下，這樣可以讓你暫時遠離瑣事和壓力，並且有機會獲得新的體驗和啟發。對於感情，你需要務實一點，切莫空想，這樣才能真的擁抱一段愛情。

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