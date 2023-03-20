3星座有仇必報！　雙魚對事不對人、獅子會清算清楚

▲清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉絲專頁發文指出前三名「有仇必報」的星座，一一給出詳細的解釋。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

隨著復仇題材韓劇《黑暗榮耀》的熱播，相關議題的討論度只增不減。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉絲專頁發文指出前三名「有仇必報」的星座，排名依序為天蠍座、獅子座、雙魚座；天蠍座遭遇打擊會化悲憤為力量，等待計畫周全再行動，獅子座則會大剌剌表現對仇人的不滿，而雙魚座會做出和敵人同歸於盡的最壞打算。

第三名：雙魚座

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小孟老師表示，雙魚座遇到敵人會「對事不對人，同歸於盡」；雙魚座多半外表柔軟，但內心很狠，因其很重自己的形象和地位，同時也是很敏感的一個人，因此，一旦有人傷雙魚座一分，他也會回饋你一分。不過，小孟老師也說，通常雙魚座是「對事不對人」，若遇見不斷挑釁之人，最壞的打算是和對方同歸於盡。

第二名：獅子座

小孟老師指出，獅子座遇到仇人會「清算清楚，聯合朋友」；獅子座多半愛交朋友且重情重義，會為友人兩肋插刀，因此，當朋友背叛獅子座，獅子座會認為自己看走眼了，產生「過去太傻、太笨」的感覺，此時獅子座就有如山中猛獸，將過往他對仇人的好清算一番，並把話講清楚。小孟老師也說，獅子座和仇人鬧翻後，當有朋友或周遭的人談論到對方，「獅子座會說：關我屁事，他這個人就是這樣。」此外，由於獅子座的報復是「明人不做暗事」，因此，獅子座也不會暗自對仇人捅刀，只會大剌剌表現不滿，或聯合周圍的人同仇敵愾。

第一名：天蠍座

小孟老師透露，天蠍座遭遇打擊會「重新站起，擅於謀略」；天蠍座在工作中若被裁員或遭受打擊，會「化悲憤為力量」並告訴自己，「我會再重新站起來，而且我會越過越好，當我好起來之後，我會出現在仇人面前晃呀晃！甚至還會打電話問候當初得罪你的人說：最近好嗎？」對此，小孟老師也說，天蠍座對一個人的討厭通常是一點一滴堆積起來，所以天蠍座不會在被傷害後立即報復，而是會把過往仇人所做的一切討人厭的事蹟慢慢拼湊起來再行動，因此，當天蠍座決心要復仇，他會顯現計畫與謀略，絕不會直接和對方槓上。

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