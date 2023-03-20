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日本必勝客「這款披薩」灑滿香菜　台網友敲碗：我也要！

日本必勝客也學壞了　「翠綠草原」披薩灑滿致死量的香菜…台網友敲碗：我也要！

▲日本必勝客推出灑滿香菜的期間限定披薩。（圖／翻攝自日本必勝客）

圖文／CTWANT

說到必勝客，相信不少人都會直覺想到那些年被必勝客惡搞過的披薩，不管是五更腸旺、蚵仔煎、豬血糕，甚至是完全無法沾邊的肉圓都成為必勝客的「期間限定口味」，不少網友也笑稱「台灣必勝客專業氣死義大利人」。而現在，日本必勝客似乎也「學壞了」，從今天開始推出期間限定口味「翠綠草原」披薩，而所謂的翠綠草原，就是指披薩上面那些堪稱致死量灑好灑滿的香菜。

日本必勝客也學壞了　「翠綠草原」披薩灑滿致死量的香菜…台網友敲碗：我也要！

▲台灣必勝客先前就曾推出豬血糕披薩。（圖／翻攝自FB）

根據《livedoor》報導指出，日本必勝客於20日正式推出限定口味「過量香菜」披薩，而他們所稱的「過量」是真的堪稱為致死量，從官方釋出的圖片可以看到，披薩上面幾乎被滿滿的香菜給覆蓋著，幾乎看不到底下的內容物，不知情的人甚至有可能以為這是個全素的披薩。

而報導中也指出，隱藏在香菜底下的，是以番茄醬和韓式辣椒醬為基礎所做的特製醬料，而主要的食材除了香草外，另外還有龍蝦。而目前官方也表示，這款「過量香草」披薩，只有提供中尺寸的。

必勝客方面也表示，由於香菜濃厚的香氣，食客只要「一打開蓋子，就可以立刻感受到濃郁的香氣」，但也因為如此，必勝客也提醒「由於香菜的氣味十分特殊，盡量避免在約會等特殊場合時食用」。

日本必勝客也學壞了　「翠綠草原」披薩灑滿致死量的香菜…台網友敲碗：我也要！

▲這個披薩看起來就「香氣撲鼻」。（圖／翻攝自推特）

而台灣的臉書社團「日本行銷最前線」也在第一時間分享了這款如此誇張的披薩，發文者還戲稱要去標記出了名討厭香菜的網紅視網膜。而不少網友在看到這個披薩後，紛紛留言表示「原來不是只有台灣的必勝客會這樣玩」、「義大利人：……」、「人在愛爾蘭剛過完聖派翠克節，這個pizza感覺很應景」、「香菜還好，我最不能原諒的是三色豆」、「」、「可以跟台灣的肉圓披薩一起吃」、「日本必勝客跟台灣必勝客最近是不是有在做交流」，而也有網友表示「求台灣同步」、「台日友好就看這時候了」。

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