機車排氣定檢率超過8成　新北表揚35家優良定檢站

▲昆輝機車行已連續11年獲頒優良定檢站。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局今（18日）舉辦「111年度優良機車排氣檢驗站頒獎典禮」，表揚2022年度轄內評鑑優良的35家定檢站，其中，昆輝機車行在過去11年均獲得優良定檢站，獲得唯一「五星級金站獎」；而在各定檢站共同努力及市民朋友的配合下，新北市機車定檢率大大提升，2023年2月份機車定檢率更創新高達84.34%。

環保局主任秘書陳美玲指出，此次優良定檢站評鑑針對111年度新北市轄內設置1年以上之定檢站進行評鑑，且為強化定檢站對機車排氣檢測法規的重視與遵守，對於曾有違反法規規定者均不列入候選名單，共計有391站符合此次評鑑資格，本局依各定檢站執行排氣檢測之品質查核、定檢成效、販售或改裝非認證排氣管等3大項目進行評分，共遴選出1站「五星級金站獎」連續5年為優良定檢站、4站「金站獎」連續2年為優良定檢站及30站「優良定檢站」。

▲評鑑委員從排名前15名優良定檢站中選出4家「特色定檢站」予以肯定。

陳美玲進一步表示，空氣品質對民眾健康影響甚鉅，因此削減空氣污染排放一直是環保局努力的目標，根據統計新北市移動污染源主要空氣污染排放物80%為氮氧化物（NOx）、15%為非甲烷碳氫化合物（NMHC），而移動污染源中，空氣污染物排放來源燃油機車占了50%，因此機車定期排氣檢驗相當重要。

環保局說明，本次獲得「五星級金站獎」的昆輝機車行，已連續11年獲頒優良定檢站，該站機車排氣檢測數也是新北市定檢站的前三名。而燦贏實業有限公司、謝氏機車業行、錕達車業有限公司及國葉車業有限公司4家定檢站，皆獲本次「金站獎」殊榮。

▲4家定檢站機車定檢服務優異，皆獲新北環保局頒發金站獎殊榮。

另外，評鑑委員更從排名前15名優良定檢站中選出4家「特色定檢站」予以肯定：「驗車神槍手獎」由金旺昇機車行獲得，其運用現代網路資訊便利優勢，經營店內社群網站及官方LINE群組逾1萬名成員；永湛車業有限公司獲「友善定檢站獎」，其積極協助環保局宣導及推動老舊燃油機車汰舊換購，2022年協助汰換2000餘輛。

大鑫車業行獲得「潔淨定檢站獎」，透過場地綜合規劃及室內空間幾何構成手法，將新車展示間、維修及檢測區獨立，環境明亮整潔；獲得「車友之家」的幕後黑手有限公司，除了推行保、檢合一，機車可先保養再驗車，降低不合格率，更因待客如友的服務態度獲得此獎。

▲昆輝機車行榮獲新北環保局頒發五星金站獎。

環保局補充，今年新北市機車定檢率已大幅提升，2月份機車定檢率更達84.34%，較往年提升近14%。環保局再次呼籲，只要機車沒有辦理報廢，每年應於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣檢驗，若超過檢驗期未定檢，依據「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」第7條可處500元罰鍰；逾期6個月仍未定檢，經通知限期改善屆期未完成檢驗者再處3000元罰鍰，最重得移送監理機關註銷車牌。