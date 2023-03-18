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台海情勢詭譎！　侯友宜：每個人都該站出來承擔「為兩岸和平盡力」

▲▼ 侯友宜出席新北城巿祈禱早餐會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席新北城巿祈禱早餐會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北城巿祈禱早餐會今（18）日早上舉行，新北市長侯友宜率團隊受邀出席，侯致詞時提到，面對台海詭譎每個人更應該承擔、站出來，替兩岸和平多溝通、多善意、多尊重，並敞開心胸攜手往前，唯有公平兩岸才能和平、國家才能太平，這是每個人都該盡的一份心力。

今日出席祈禱早餐會的人數眾多，包含29區聯禱會、基督教文化交流協會、天主教台北總教會、大河聯盟等教派，以及新北愛心大使白嘉莉女士、新北各地教友共200位，期盼藉詩歌及祝福，守望市民在後疫情時代，生活能夠安全、健康。

▲▼ 侯友宜出席新北城巿祈禱早餐會 。（圖／記者崔至雲攝）

不少牧師在致詞時提到，希望看到侯友宜認真做事，不是捲入政治漩渦，繼續有智慧、有勇氣的帶領國家、帶領新北市；也有牧師提到，希望侯友宜能成為善良的領袖，未來勇敢向前，做更棒的領袖。侯友宜則不時微笑點頭「阿們」。

侯友宜提到，感恩新北有這個機會在上帝恩典底下有祈禱早餐會，為400萬市民滿滿祝福，在上帝保護底下，新北土地、捷運、建設茁壯、不斷往前走，感謝上帝的愛串起新北的力量，讓社會可以祥和、人民可以安定過好日子。

侯友宜指出，新北面臨很多挑戰，不管是城鄉差距、多元族群、社會公平等差異，但感謝在上帝的指引下，讓新北凝聚有向心力，彼此正向看待對方。台灣不分你我、族群、黨派，每個人真都該好好愛這塊土地，就像上帝愛所有人一樣，並且用愛串起連結的力量，一起面對國際的詭譎情勢。

▲▼ 侯友宜出席新北城巿祈禱早餐會 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜提到警察時期的時光，工作這麼多年都記得自己的信仰及價值，一無反顧為中華民國奉獻一生，在有限時間裡愛土地愛國家，把握當下自己有使命、有責任讓土地更好，讓下一代更茁壯，讓年輕人有機會站出來。

侯友宜也說，面對台海詭譎每個人更應該承擔、站出來，替兩岸和平多溝通、多善意、多尊重，並敞開心胸攜手往前，有向祥和、國家太平，唯有公平兩岸才能和平、國家才能太平，這是每個人都該盡的一份心力。

▲▼ 侯友宜出席新北城巿祈禱早餐會 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜表示，宗教是安定社會的重要力量，總是在人們無助、不安的時候，給予最溫暖的支持。今天見到眾多教友跨越文化及宗教派別的藩籬，齊聚為土地上的每個人禱告，令人相當感動，也特別感謝各教會連續兩年來，共同辦理「攜手愛無限」愛心關懷活動，將正能量帶給更多需要的人。

後由市長與新北牧者代表、企業代表三方共同完成的「三股合成繩子」儀式，源於聖經《傳道書》「三股合成的繩子不容易折斷」，象徵匯集各界愛的力量，破除貧窮與絕望，將無限的愛帶給城市，攜手將愛延伸到每個角落，並期許新北市能夠越來越好，場面溫馨、動人。
 

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