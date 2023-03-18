二膽伙房兵逃陸遭通緝　警赴老家關切...大伯怒譙：名嘴都亂講話

記者陳雕文、劉人豪／新北報導

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎，9日離營失聯，被中方海警救起安置在廈門，並表示「不想回來」，金門地檢署也於17日正式發布通緝，引發政論節目熱烈討論。警方今(18)日前往陳的老家查訪，陳男的大伯則怒譙：「名嘴都亂講話，有證據嗎?」

▲二膽島上兵的阿伯，怒批名嘴都亂講話。（圖／記者陳雕文翻攝）

轄區警員今天到陳男位於新北市板橋的老家，警員問「來這邊看一下，他之前都有住這?」，大伯回應「他就在當兵阿」，已經很久沒有住這邊，並不滿表示，「名嘴都亂講話，有證據嗎。」

▲ 二膽逃兵。（圖／記者林名揚翻攝）

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現上兵陳嘉壎未到失聯，單位隨編組全島及附近海域尋找。大陸委員會日前證實，陳嘉壎人在中國大陸廈門。

▲老兵分析二膽島地理環境，認為陳男選在漲潮時穿上救生衣離開，就是預謀的。（資料照／記者林名揚翻攝）

陳玉珍指出，陳男兵目前被安置在廈門，「吃好、睡好、非常好」，並一步透露，陳男確有向陸方表示，「不想回來台灣」。

17日金門地檢署發出新聞稿表示，針對陳嘉壎違反陸海空軍刑法一案，專案小組為釐清事實，旋即進行各項必要調查，最終以陳嘉壎涉嫌違反陸海空軍刑法等罪嫌發布通緝，至於他是否涉有其他罪嫌，相關偵查作為仍持續進行。