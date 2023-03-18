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新北汐止農會插秧體驗趣　農村生活公益認稻做愛心

▲新北汐止農會插秧體驗趣 農村生活公益認稻做愛心。（圖／新北市農業局提供）

▲新北汐止農會插秧體驗趣，農村生活公益認稻做愛心。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區農會今（18日）於農會休閒中心舉辦插秧體驗趣、農好時光市集暨汐農之美攝影活動，活動內容相當豐富，包括與汐止在地銀髮長輩學習早期種稻的古禮，體驗親子插秧，同時舉辦公益認稻，所得將全數捐贈給在地弱勢團體，不僅肩負社會責任，並積極推動食農教育。

汐止區農會休閒中心占地約2300坪，屬新北市第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗及食農教育，保存一分多地的水稻田，作為食農教育場域；為民眾認識農田生態並親身體驗農業生產過程，18日共有40位學童及家長參與，種植約500台斤的秧苗，並由資深稻農陳戊己、王新傳向小朋友們介紹及插秧技巧。

▲新北汐止農會插秧體驗趣 農村生活公益認稻做愛心。（圖／新北市農業局提供）

▲今天共有40位學童及家長參與，種植約500台斤的秧苗。

此外，汐止區農會即日起開放公益認稻，供民眾認購4個月後收成的汐心米，每份500元，限量100份，後續將認購所得捐贈給在汐光兒童陪課中心、新北市汐止心汐止情慈善協會、及時傳愛實物銀行，認購的民眾也能以半價門票優先參與4個月後的割稻活動，歡迎踴躍認購。

汐止區農會理事長呂山松表示，近年來農會除朝向都會型農會發展，提供專業金融服務外，仍致力於推廣汐止農業，主要農產為竹筍、茶葉、柚子和蔬菜等，為在城市中保留一畝水稻田，喚起老一輩對農村回憶並讓學童親身體驗農業，特地在農會休閒中心辦理插秧及公益愛心活動。

▲新北汐止農會插秧體驗趣 農村生活公益認稻做愛心。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾體驗親子插秧。

呂山松說，後續將由農會志工進行田間管理，7月底將辦理割稻體驗，寓教於樂，歡迎民眾持續關注汐止區農會汐心情臉書官網，7月初將預告割稻體驗等一系列活動相關訊息。

農業局長李玟表示，為給農友最好的照顧與服務，持續輔導各農會推動綠色照顧、成立關懷據點及銀髮俱樂部，同時，新北市是全國唯一辦理農漁民長者免費健檢，以及提供農民健康保險與農民職災保險費用補助等措施，未來農業局將秉持「農業健康式／市」理念，與農會攜手推廣食農教育。「汐止區農會汐心情」臉書粉專；公益認稻報名網址：https://ppt.cc/fDpmfx

▲新北汐止農會插秧體驗趣 農村生活公益認稻做愛心。（圖／新北市農業局提供）

▲除了插秧體驗活動外，現場也設有展售會。

▲新北汐止農會插秧體驗趣 農村生活公益認稻做愛心。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局長李玟（前左5）出席汐止區農會，今天於農會休閒中心舉辦插秧體驗趣活動。

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