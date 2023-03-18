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新北萬金杜鵑「移動花聚落」　 3／24移展大安森林公園

▲新北萬金「移動花聚落」最後2天。（圖／新北市農業局提供）

▲新北萬里展期剩最後2天，3月24日將移展台北。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年新北市政府農業局「萬金杜鵑」花展由24位藝術家與萬金地區杜鵑花農們共同合作，使用農用車和漁船打造出具話題性和美感度，兼具之「移動花聚落」，好評不斷，新北萬里展期剩最後2天，3月24日將移展台北大安森林公園，民眾要把握3月底杜鵑花最後爆開的好時機進場觀賞。

農業局長李玟表示，新北萬里及金山區是全台灣最大、品質最好的杜鵑花產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株，培養出的杜鵑花遠近馳名！今年24位藝術家們與萬里、金山在地傑出花農強強聯手，在萬里觀光公園與瑪鋉運動公園打造18座各具特色的萬金杜鵑「移動花聚落」，展期將在3月19日結束。

▲新北萬金「移動花聚落」最後2天。（圖／新北市農業局提供）

▲新北萬里及金山區是全台灣最大、品質最好的杜鵑花產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株。

農業局也祭出加碼好康，於本周末3月18、19日兩天連續開設4場「敲金手作坊」，每場次20個名額，採現場免費報名體驗，由「虹鋼金屬鍛造」主理人周視民於花展現場帶領有趣的手打人生銅藝課程，讓大家自由發揮想像力，在敲打過程中創作屬於自己的「亮金銅色」專屬「萬金杜鵑」的鐵製藝術品。

本週末於花展現場除手作課程熱鬧開打之外，3月18日下午1點至3點，現場有街頭速畫師幫您免費畫張趣味自畫像，3月18、19日還有超夯美食餐車如提供新鮮現做好吃麵包的「袁型吐司」、現烤美味義式薄皮Pizza的「野老闆窯烤披薩」、販售道地的越南麵包的「Good morning vietnan越南麵包餐車」讓大家在美麗的瑪鋉溪畔chill野餐。

▲新北萬金「移動花聚落」最後2天。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑花展萬里展期剩最後2天，民眾要把握3月底杜鵑花最後爆開的好時機進場觀賞。

此外，新北市與台北市雙雙共榮，被譽為2023最強杜鵑花展的萬金杜鵑「移動花聚落」，預計有12個作品即將於3月24日前進台北大安森林公園，民眾可得好好把握3月底杜鵑花最後爆開的時機進場觀賞。更多資訊請上「萬金杜鵑」品牌官網查詢。

▲新北萬金「移動花聚落」最後2天。（圖／新北市農業局提供）

▲本周末3月18、19日兩天連續開設4場「敲金手作坊」。

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