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捷運綠線八德段首部潛盾機啟用　張善政：邁向捷運通車美好願景

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園捷運綠線GC02標土建統包工程潛盾機啟用儀式」，視察潛盾機運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園捷運綠線GC02標土建統包工程潛盾機啟用儀式」，視察潛盾機運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運綠線八德區段工程今（17）日進行首台潛盾機啟用儀式，市長張善政指出，潛盾機施工代表八德往南捷運隧道工程正式開挖，這是個新的里程碑。目前桃園捷運綠線工程正興建中，但主要工程皆在地底下施工，市民無法看見進度，市府舉辦潛盾機啟用儀式，讓市民瞭解捷運綠線工程正持續推動，桃園市已逐步邁向捷運通車的美好願景。

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園捷運綠線GC02標土建統包工程潛盾機啟用」主持啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園捷運綠線GC02標土建統包工程潛盾機啟用」主持啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天下午主持桃園捷運綠線工程G02標路線潛盾機啟用儀式時表示，潛盾機外號是「大約翰」，國內首次引進潛盾機是在北迴鐵路施作隧道工程時，當時正在大學就讀土木系，曾到施工中北迴鐵路實習，得以躬逢其盛看見國內首次使用潛盾機施工，當時這項工程技術受到國內外很多關注。對於學習工程的人來說，能參與潛盾機啟用讓他感到非常榮幸，希望讓所有市民感受到桃園正在越變越好，離捷運綠線通車日子一天比一天接近。

市府捷運局長劉慶豐在簡報上說明，桃園捷運綠線工程G02標路線行經八德區、桃園區介壽路、建國路與延平路，最後經台鐵下方進入台鐵桃園站（捷運G07站），全長約6.75公里，總計有G03、G04、G05、G06等4座地下車站與3座通風豎井；施工團隊採取潛盾施工方式，在地底下10公尺深以上進行鑽掘作業，除必要地點配合聯絡通道或潛盾機換齒作業進行地盤改良會有小範圍、短暫性路面施工外，其他多不會影響路面交通，以減輕捷運施工期間對交通的衝擊。

▲桃園捷運綠線GC02標土建統包工程潛盾機啟用，潛盾機在地底10公尺下施工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園捷運綠線GC02標土建統包工程潛盾機啟用，潛盾機在地底10公尺下施工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉慶豐強調，施工團隊陸續克服八德區介壽路上複雜管線遷移工作、交通維持調度與新冠病毒疫情影響缺工缺料等因素，現於八德區介壽路與巧克力街口的G03車站工區完成了深挖23.7公尺的發進井，今日啟用的首台潛盾機將在此施工，此段潛盾挖掘工作約470公尺，預計今年10月可完成，後續八德區第二台與第三台潛盾機將在今年下半年及明年上半年陸續由G03車站區向兩側施工，各車站區完成發進井整備後，再投入其餘4台潛盾機進行隧道掘進工作。

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關鍵字：

桃捷綠線八德區段潛盾機張善政

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