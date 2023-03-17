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社會 社會焦點 保障人權

婦人哺乳2歲女嬰突「狂抽搐吐白沫」　桃警助開道5分鐘到醫院

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1名婦人昨(16日)天下午在住處哺育2歲女嬰時，女嬰突然出現發燒、抽搐與口吐白沫等不適症狀，夫妻倆緊急開車前往醫院，但正值下班尖峰，一家人陷入車陣，所幸當時路口有員警執勤，夫妻倆向員警求援協助開道，員警當下立即鳴笛緊急開道，最後平安抵達醫院，過程僅花費5分鐘。女嬰經醫護人員治療，疑因病毒感染釀成急症，但已順利平安出院，夫妻倆對警方及時協助開道感謝不已。

▲桃園市1名婦人昨天下午哺乳未滿2歲女嬰，突然出現發燒、抽搐與口吐白沫，夫妻緊急開車送醫卻陷車陣，轉而請求蘆竹警方協助開道送醫，員警幫忙騎車開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名婦人昨天下午哺乳未滿2歲女嬰，突然出現發燒、抽搐與口吐白沫，夫妻緊急開車送醫卻陷車陣，轉而請求蘆竹警方協助開道送醫，員警幫忙騎車開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警方昨天下午協助開道護送未滿2歲女嬰送醫，沿途汽機車都紛紛讓道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警方昨天下午協助開道護送未滿2歲女嬰送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，昨天下午5時許，南崁派出所警員銀一銘在中正路、忠孝西路口執勤交管時，1名轎車駕駛向其揮手求助，銀員瞭解狀況後，立即騎車鳴笛開道，示意駕駛跟隨其後，自己在前一路鳴笛緊急開道。雖正值下班尖峰，大量車輛壅塞，但多數駕駛配合員警閃避讓道，一行人順利抵達醫院，原本需要20分鐘以上路程僅花費5分鐘到達。

▲蘆竹警方昨天下午協助開道護送未滿2歲女嬰送醫，到院後，醫護人員出面檢視女嬰症狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警方昨天下午協助開道護送未滿2歲女嬰送醫，到院後，醫護人員出面檢視女嬰症狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，女嬰到達醫院後，醫護人員檢視後初步研判可能是病毒感染造成發燒、抽搐等症狀，經過醫師投藥治療後，女嬰已恢復健康出院，父母對於警方及時開道救助，心中感謝不已。

蘆竹警方呼籲，駕車遇有消防車、救護車、警備車或其他緊急救難車輛之警號，應配合立即避讓，以利急難救助。另根據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣3,600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」第3項規定「前項情形致人死傷者，處汽車駕駛人新臺幣6,000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。」

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