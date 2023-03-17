全國僅7家！三陽食品獲經濟部「優良老店」　張善政頒贈賀匾

▲三陽食品改良、研發的素蹄筋招牌商品，廣受海內外消費市場歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於中壢區熱鬧的中央西路上，是老中壢人熟悉的知名休閒食品專賣店「三陽食品」，獲經濟部商業司2022年「優良老店」殊榮，市長張善政17日前往頒贈「金牌老店」賀匾指稱，商業總會辦理的臺灣老店選拔活動，經歷初審、複審及實地訪查等重重關卡後，全國有7家公司獲選「優良老店」，桃園市「三陽食品」獲得入選，實屬不易。

▲市長張善政頒贈「金牌老店」賀匾，三陽食品創辦人謝生宗(右六)執行長謝東穎(右五)受贈。（圖／記者楊淑媛攝）

市長張善政表示，三陽食品迄今邁入第62年，更獲獎無數，包括2010年榮獲桃園金牌好店、2012年入選經濟部地方特色產業，本次再從全國眾多店家中脫穎而出，榮獲經濟部「優良老店」殊榮。

而桃園有許多中小微型企業，市府除加強原有的整體性行銷刺激消費外，也推動本市店家創新轉型或商品再造機制，導入城市品牌企業意象及產品包裝設計升級。同時，為振興微型商號經濟，今（112）年經濟發展局所主辦的大型商展活動，也將針對桃園金牌好店、金牌好禮業者，提出參加本次展售，可獲得攤位費減免措施；此外，針對經濟部所舉辦的商展活動，市府也提供經費補貼，期盼透過全國性商展活動，彰顯桃園在地特色。

「三陽食品」謝東穎執行長表示，三陽食品是在1961年於桃園市中壢創立，迄今已逾一甲子，期間他的父親謝生宗全國首創以自助、散裝方式販售豆干、蜜餞、糖果、餅乾、肉乾等休閒食品，讓消費者方便選購，引領自助休閒食品風潮

謝東穎說，2008年他和妻子分別從美國和英國，放棄在海外的高薪工作，回到桃園接手父親創立的食品事業，獲家人支持，展開多項創新經營方式，也參與地方公益活動。父子倆為了讓老店更受年輕人喜愛，專程到日本各大百貨公司和精品店參觀，汲取經驗融入三陽食品的店面裝潢。三陽食品經營並由通路商到品牌商，並曾獲桃園縣政府「金牌好店」，疫情期間並加入虛擬通路網購，其主力產品素蹄筋、東坡竹輪，最受消費市場觀迎。

謝東穎表示，三陽食品改良、研發的素蹄筋、東坡竹輪招牌商品，是以小麥製成的軟Q素食休閒食品，一口一塊大小剛剛好，孔隙在烘烤過程中，更吸滿了獨家口味的醬汁。因為是小麥製成的休閒食品，與以大豆為原料的素食食品有別，而且痛風者也可食用，市場大受歡迎，每逢年節更是供不應求。

▲三陽食品全國首創以自助、散裝方式販售自助休閒食品。（圖／記者楊淑媛攝）



素蹄筋口碑佳，在政府輔導下，近年來，外銷日本、馬來西亞、新加坡、美國、荷蘭等國家，從三陽食品本店到桃園伴手禮量販店都有銷售。市府經發局表示，為協助在地產業升級、永續，桃園市政府今年以產業升級「3個Plus＋」，引「科技＋」、「設計＋」、「永續＋」，為未來桃園推動產業加值、升級、發展的三大主軸，為企業打造更長遠的競爭優勢！