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石門水庫蓄水率持續降低！　張善政指示盤點水塔、戰備水井

▲張善政指示市府啟動各項抗旱應變措施

▲張善政指示市府啟動各項抗旱應變措施。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

對於石門水庫蓄水率持續降低，桃園市長張善政15日主持市政會議，責成經發局持續監測水情、各區公所盤點水塔、消防局確認水車狀況、水務局盤點戰備水井、環保局掌握水質監測，各相關局處也必須加強抗旱各項整備工作，提早因應可能的旱災。張市長並呼籲市民與企業「有水當思無水之苦」，一起共同節約用水。

張善政說，近期台灣中南部水情吃緊，目前石門水庫蓄水率約60%，但因近期持續沒有明顯降雨，蓄水率持續降低中，雖然中央氣象局的氣象報告指出3月22日起會有鋒面報到，但在全球氣候異常的現象下，屆時鋒面報到後能帶來多少的雨量，仍是未知之數。

為此，張善政要求經發局持續進行水情監測，並與自來水公司保持密切協調，各行政區也必須盤點抗旱物資，例如：盤點水塔等儲水設備，以備不時之需。

張善政指出，在水車整備方面，消防局將確認相關水車妥善狀況，王明鉅副市長也會協調自來水公司預先備妥水車因應；水務局也將盤點市內戰備水井的可用數量，及馬達等設備的妥善率，並由環保局確實掌握相關用水的水質監測，以確保隨時可調度使用。

而相關局處也將檢討抗旱時期停水、缺水等因應措施，並呼籲市民朋友與企業「有水當思無水之苦」，平時即應落實節約用水，一起為抗旱進行充足的準備。

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石門水庫蓄水率張善政抗旱

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