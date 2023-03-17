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正妹坐超商內打電腦竟遭襲胸　新北色男拒認罪被監視器狠打臉

▲新北市籍江姓男子2021年5月間，在桃園市某超商購物，見女子獨自打電腦，竟從後方徒手襲胸，女子憤而報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲江姓男子2021年5月間，在桃園市某超商購物，見女子獨自打電腦，竟從後方徒手襲胸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市江姓男子前年5月間到桃園市桃園區某超商購物，見店內1名身材曼妙女子獨自在使用筆記型電腦，趁其不備之際突然自其右後方伸手襲胸，女子當場嚇傻立即報警提告。桃園地檢署複訊時，江辯稱「我怎麼可能到桃園」否認犯行，警方提供超商監視畫面，將才坦承犯案；桃園地院審結依違反性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑2月，本案還可上訴。

檢警調查，45歲的江姓男子於2021年5月18日上午11時許，在桃園市桃園區某超商，見女子身材曼妙且獨自在店內使用筆記型電腦，見四下無人竟乘機自女子右後方伸手觸摸其胸部，以此方式對女為性騷擾得逞，女子不甘受辱立即打電話報警。

檢方複訊時，江男否認犯行，還辯稱「我怎麼可能到桃園」等語，女子則指控歷歷，警方則提供超市監視錄影畫面截圖，江男才俯首認罪；檢方偵結依性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其身體隱私處罪嫌聲請簡易判決處刑，目前江男因另案羈押中。

桃園地院法官審酌，被告江男趁女子不及防備之際，率然觸摸其胸部，未能尊重告訴人之身體自主權，顯然造成其心理不適；衡量被告犯後最終坦承犯行，依性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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